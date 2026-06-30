Gigantyczny pomnik Matki Bożej w Toruniu. Rekordy pobite!

Największy pomnik Maryi w Europie prawie gotowy. W sierpniu ma zostać poświęcony

W Konotopiu w gminie Kikół kończy się budowa gigantycznego pomnika Matki Bożej Miłosiernej. W poniedziałek rozpoczęto stopniowe zdejmowanie rusztowań. Jak podała TVP3 Bydgoszcz, w najbliższych dniach rusztowania zostaną usunięte do wysokości rąk figury. Z kolei parafia św. Wojciecha w Kikole poinformowała, że uroczystość poświęcenia pomnika odbędzie się 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomnik będzie miał łącznie 55,6 metra wysokości. Sama figura Maryi ma ponad 40 metrów. Dodatkowe 15 metrów będzie miał postument w kształcie korony, który jednocześnie będzie pełnił funkcję tarasu widokowego.

Pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie ma 52,5 metra, a Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro 38,5 metra

Będzie to najwyższy pomnik Maryi w Europie. Dla porównania, pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie ma 52,5 metra wysokości, a słynny Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy 38,5 metra. Na świecie wyższa jest jedynie Wieża Pokoju na Filipinach, ukończona w 2021 roku. Cała konstrukcja ma ponad 98 metrów wysokości. Budowa rozpoczęła się na początku 2025 roku. Inwestorami są Grażyna i Roman Karkosikowie, właściciele spółki Boryszew i jedni z najbogatszych Polaków. Ich majątek jest szacowany na około 2 mld zł. Pomnik powstaje na należącym do nich terenie. Wcześniej sfinansowali budowę nowego sanktuarium w Konotopiu, które zostało otwarte w 2012 roku.

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