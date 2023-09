Dwóch 14-latków grało jeżem w piłkę. Później zabili zwierzę. Mają też inne grzechy na sumieniu

Mówi się, że dzieciom wolno więcej z racji ich braku dojrzałości, ale na to, co zrobiło dwóch 14-latków z Brodnicy, brakuje słów. Policjantów zaalarmował zbulwersowany mieszkaniec miasta. 7 września poinformował on, że dzień wcześniej ktoś zabił jeża na ul. Jana Pawła II. Kryminalni sprawdzili monitoring i przesłuchali świadków. Kamery zarejestrowały dwóch chłopców, którzy „grali” jeżem w piłkę, a następnie zabili zwierzę. Co więcej, nie był to jedyny występek nastolatków. 3 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, dwaj nieznani wtedy funkcjonariuszom chłopcy, podpalili przenośną toaletę zewnętrzną.

Dwóch 14-latków z Brodnicy zostało wezwanych z opiekunami prawnymi do komendy, gdzie w ich obecności złożyli wyjaśnienia. Zgromadzone przez policjantów materiały dowodowe tych spraw trafią teraz do sądu dla nieletnich. Tam 14-latkowie tłumaczyć się będą ze swojego skandalicznego zachowania.