Jak pisze "Gazeta.pl", podstawą funkcjonowania Fundacji Lux Veritatis są zyski z darowizn. Wszystkie przelewy są odnotowane i tak np. w 2021 roku finansowe wsparcie wyniosło blisko 44 mln zł! Rok później odnotowano znacznie mniej, bo już 38,4 mln złotych. - Miniony rok nie był udany dla Fundacji Lux Veritatis, którą zarządza o. Tadeusz Rydzyk - informował serwis "Wirtualne Media" w swoim artykule.

To jednak dopiero początek kłopotów o. Rydzyka. Jak wylicza portal, wiele czynników wskazuje na to, że coraz mniej osób zainteresowanych jest oglądaniem telewizji Trwam. Oczywiście nie jest tajemnicą fakty, że to oczko w głowie ojca dyrektora.

Pomimo problemów finansowych, fundacja, której przewodzi Tadeusz Rydzyk zdecydowała się zwiększyć wynagrodzenia 105 swoim pracownikom, przeznaczając na ten cel milion złotych.

Rydzyk dopiął swego, będzie uczył nowych lekarzy!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą założył ojciec Rydzyk, otworzy kierunek lekarski, i to już od roku akademickiego 2023/2024. Uczelnia otrzymała na to zgodę od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Choć wniosek w tej sprawie już dawno został złożony, to Tadeusz Rydzyk zaapelował w tej sprawie na początku września do ministra Czarnka.

