Legendarny wokalista wystąpi w Toruniu. Miłośnicy muzyki będą zachwyceni

Toruń szykuje się mocne rockowe uderzenie. Uczestnicy koncertu doświadczą takowego za sprawą Doogiego White'a. To legendarny „głos” najwybitniejszych gitarzystów świata oraz absolutnie niezwykła postać na rockowej estradzie. Szkocki wokalista nagrał m.in. ostatnią studyjną płytę z legendarnym zespołem RAINBOW Ritchiego Blackmore`a zatytułowaną „Stranger In Us All”, popartą paroletnią światową trasą. Z początkiem millenium dołączył do wirtuoza Yngwie Malmsteena i jego RISING FORCE, z którym nagrał dwa albumy oraz koncertował intensywnie przez siedem następnych lat.

Później White związał się z Michaelem Schenkerem, legendarnym gitarzystą SCORPIONS oraz UFO. Kolaboracja zaowocowała dwoma studyjnymi oraz koncertowymi albumami z Michael Schenker`s TEMPLE OF ROCK oraz była kontynuowana w kolejnych odsłonach solowej twórczości Schenkera. W jego muzyczną biografię wpisuje się koncertowanie z absolutnymi ikonami, m.in. Jonem Lordem (DEEP PURPLE). W trakcie tych wystepów wykonywał legendarne partie wokalne podczas koncertów z serii „Concerto for Group and Orchestra”.

White jest jednym z najbardziej zapracowanych wokalistów rockowych. Obecnie występuje ze słynnym ALCATRAZZ, w którym grali tacy giganci jak Steve Vai, wspomniany już Yngwie Malmsteen oraz były wokalista RAINBOW Graham Bonnet.

Wokalista Rainbow w Toruniu. Szczegóły koncertu

Doogie White ponownie odwiedza Hard Rock Pub Pamela w trakcie swojej wrześniowej trasy wraz z zespołem "Doogie White's White Noise". W 2020 roku artysta nagrał z polskim gitarzystą Bartoszem "Bratkiem" Wójcikiem utwory "The Machine" oraz "All I`ve Known", które znalazły się na albumie solowym "Bratka" ("The Book Of Life").

Skład zespołu White Noise (Polish Chapter):

Doogie White - wokal

Bartosz "Bratek" Wójcik - gitara

Karol Wójcik - bas

Kamil Bagiński - perkusja

Kolekcjonerskie wejściówki dostępne są w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Cena - 100 zł. Ilość biletów jest ściśle limitowana. Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy [email protected] i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem - informuje HRPP Pamela.