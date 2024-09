Z punktu widzenia prawa cywilnego, takie zaświadczenia dokumentami zwyczajnie nie są. Służą bowiem jedynie do wypełniania posług w konkretnym kościele, nie podlegają więc państwowej jurysdykcji. Nie znaczy to, że sfałszowanie zaświadczenia kościelnego lub posłużenie się nim zawsze będzie nieistotne z punktu widzenia prawa karnego. Otwarte pozostaje pytanie, czy w pewnych wypadkach nie dojdzie do oszustwa, ale zależy to od celu działania osoby posługującej się dokumentem - mówił radca prawny Maciej Szal z Kancelarii Szal i Partnerzy, onet.pl.