Groza na nowej trasie. Tramwaj wykoleił się i uderzył w słup

- Około godziny 5:35 na ul. Legionów, na wysokości ALDI, wykoleił się tramwaj. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale torowisko zostało zablokowane. Przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie uszkodzenie osi tramwaju. Przepraszamy za utrudnienia - taki komunikat pojawił się w czwartek (7.09.2023 r.) na profilu MZK w Toruniu na Facebooku. Niepokojące zdarzenie wzbudziło sporo emocji, ponieważ wszystko działo się na nowej trasie tramwajowej, która została uruchomiona ledwie kilka dni temu. Po godzinie 9:30 pojawiły się informacje o zakończeniu utrudnień. Wcześniej dla pasażerów zorganizowano komunikację zastępczą.

Toruń: Tramwaj wykoleił się na nowej trasie

Na miejscu zdarzenia był fotoreporter "Super Expressu". Pod tekstem znajdziecie zdjęcia z porannego zamieszania. Miejmy nadzieję, że do podobnych incydentów na nowej trasie tramwajowej nie będzie już dochodziło. Na szczęście, w tym konkretnym przypadku tramwajem nie jechało wielu pasażerów. Był to kurs wczesno poranny. Przypomnijmy - tramwaj na Jar został uroczyście zainaugurowany 25 sierpnia. Od początku września tramwaje regularnie kursują na nowej trasie.

- Panie i Panowie - mamy to! Rusza nowa trasa tramwajowa na północ Torunia, aż do pętli przy ul. Heweliusza. To inwestycja, które trwała kilka lat, ale przynosi dzisiaj efekty. Proszę, abyście traktowali Państwo tę nową trasę tramwajową jako dobry, ciekawy i sprawdzony pomysł na korzystanie z transportu publicznego - mówił na otwarciu trasy prezydent Michał Zaleski.