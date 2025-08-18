Gwiazdor PRES Toruń na szczycie. To dopiero początek złotych łowów?

15 sierpnia Patryk Dudek wyglądał znakomicie podczas 3. Finału IMP w Częstochowie. "Duzers" zapewnił sobie złoty medal po wyścigu nr 19!

Lider PRES Grupa Deweloperska Toruń ma przed sobą dwa turnieje Tauron SEC 2025, fazę finałową PGE Ekstraligi i potencjalnie finał Speedway of Nations w Toruniu.

Na sukces reprezentanta toruńskiego klubu, kibice z grodu Kopernika czekali 28 lat. Dudek dołączył do Wojciecha Żabiałowicza i Jacka Krzyżaniaka!

Żużel: Patryk Dudek najlepszy w IMP. "Planuję zdobyć więcej medali i pucharów"

W piątkowy wieczór (15 sierpnia 2025) Patrykowi Dudkowi kibicowali przede wszystkim fani z Torunia i Zielonej Góry. Sympatyzujący z PRES Toruń podkreślali, że na triumfatora IMP z ukochanego klubu czekają od 1997 roku. Wówczas - również na stadionie Włókniarza Częstochowa - triumfował Jacek Krzyżaniak. 10 lat przed nim mistrzostwo zgarnął Wojciech Żabiałowicz. "Żaba" był najlepszy na toruńskim owalu.

Dudek jest rzecz jasna wychowankiem Falubazu, ale zdążył już zapracować na sympatię toruńskich kibiców. Bydgoszczanin tworzy zabójczy duet z Robertem Lambertem. Średnia biegowa 2,333 (stan na 18 sierpnia) też mówi bardzo wiele. "Duzers" jest jedną z największych gwiazd PGE Ekstraligi. Wyścigi nr 11 zazwyczaj rozstrzygał na korzyść "Aniołów" do spółki z Mikkelem Michelsenem. Dzięki temu PRES Toruń zgarnął Puchar Eleven.

W IMP Dudek był fantastyczny na przestrzeni trzech turniejów. W Toruniu zgarnął najwięcej punktów, choć w finale pokonał go Dominik Kubera. W Ostrowie "Duzers" nie miał sobie równych, a w Częstochowie lepszy był tylko Bartosz Zmarzlik. Finał z udziałem świetnych rajderów był ucztą dla fanów żużla.

Porażka ze Zmarzlikiem nie popsuła humoru Dudkowi. Już po piątej serii było jasne, że to 33-latek sięgnie po najcenniejsze indywidualne trofeum w Polsce.

- Wiedziałem, że będzie ciężko, ale cieszę się, że w piątym biegu wszystko załatwiłem. Jeszcze mam plan trochę pojeździć na żużlu, chcę zdobyć więcej pucharów i medali. Aktualnie muszę wrócić domu, pójść spać - mówił Dudek w rozmowie z reporterem Canal+ Sport. Reprezentant Polski awansował na 9. miejsce w klasyfikacji medalowej IMP. Z czynnych zawodników wyżej są tylko Janusz Kołodziej (4. miejsce), Bartosz Zmarzlik (6. miejsce) i Maciej Janowski (7. miejsce).

Początek złotych łowów Dudka?

Sezon 2025 zmierza ku końcowi. Dla Patryka Dudka rzeczona końcówka będzie bardzo intensywna. PRES Grupa Deweloperska Toruń walczy o medale w PGE Ekstralidze. Pierwszy mecz półfinałowy z Betard Spartą Wrocław zaplanowano na 24 sierpnia. W niedzielę obie ekipy spotkają się na Motoarenie. Fani z grodu Kopernika mają nadzieję, że podopieczni Piotra Barona poradzą sobie z tym wyzwaniem i wywalczą przepustki do finału najlepszej ligi świata. Do tego potrzebują "Duzersa" w najlepszej wersji.

Na tym nie koniec! Już 23 sierpnia Polaka czeka 3. Finał Tauron SEC 2025 w Lesznie. Po dwóch turniejach "Duzers" przewodzi stawce i ma 4 punkty przewagi nad Kacprem Woryną i 5 nad Leonem Madsenem z Danii. Do odjechania pozostały wspominana wyżej runda na "Smoczyku" i finał w Pardubicach (19 września 2025). Zwycięstwo w SEC ma ogromne znaczenie. Triumfator zyskuje prawo do startu w cyklu Speedway Grand Prix 2026.

"Na deser" zostaje jeszcze finał Speedway of Nations. Żużlowa Reprezentacja Polski nigdy nie wygrała tych rozgrywek. Selekcjoner Rafał Dobrucki musi wytypować trójkę zawodników, która 4 października w Toruniu powalczy o złoto. Na ten moment nikt nie wyobraża sobie składu bez Dudka.