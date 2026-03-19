HMŚ 2026 w Toruniu: Gdzie oglądać? Darmowa transmisja, stream online. Plan startów Polaków

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 w Toruniu

W dniach 20-22 marca Toruń będzie światową stolicą lekkiej atletyki. Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 ruszają w piątek, w godzinach porannych. Na listach startowych znajdziemy nazwiska z pierwszych stron gazet, w tym m.in.:

Armanda Duplantisa

Ewę Swobodę

Natalię Bukowiecką

Mattię Furlaniego

Jakuba Szymańskiego

- Będę pierwszy z rekordem Polski 7,34 W tym roku czuję się pełnoprawnym faworytem i mam wrażenie, że wszyscy się zasadzają na mnie, aby mnie w hali pokonać. Jakoś jednak nikomu się nie udało przez jedenaście biegów. Tutaj, podczas mistrzostw świata, apetyt rywali będzie zaostrzony. Mój plan to czternaście biegów wygranych z rzędu - powiedział przed HMŚ Jakub Szymański, który startuje na 60 metrów przez płotki.

W czwartek z mediami spotkali się m.in. marszałek województwa Piotr Całbecki oraz Sebastian Coe - szef World Athletics i dwukrotny mistrz olimpijski na 1500 metrów. Nie zabrakło wzajemnych podziękowań. Obaj panowie podkreślali, że czeka nas wielkie święto sportu. - Z dumą powiem, że jesteśmy gotowi - podkreślił gospodarz regionu. - Lekkoatletyka jest jednym z najbardziej kochanych sportów w Polsce - uśmiechał się Coe.

Piotr Całbecki wspominał o pracach w Arenie Toruń, które nie zawsze widać, ale z pewnością wpłyną na jakość tegorocznych mistrzostw. Zapewnił też, że organizatorzy zadbają o komfort i bezpieczeństwo zawodników oraz wszystkich, którzy będą w tych dniach w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.

Gdzie oglądać Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu? Darmowa transmisja, stream online

Organizatorzy HMŚ w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 spodziewają się znakomitej frekwencji w grodzie Kopernika. Bilety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli ktoś nie może być w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, z pomocą przyjdą transmisje i stream online. Zapewnia je Telewizja Polska. Plan transmisji wygląda tak:

Sesja poranna 1. dnia, piątek 20.03.2026: od 9:45 w TVP Sport i tvpsport.pl

Sesja wieczorna 1. dnia, piątek 20.03.2026: od 17:45 w tvpsport.pl, od 18:10 do 19:50 w TVP 2, od 19:30 w TVP Sport

Sesja poranna 2. dnia, sobota 21.03.2026: od 9:55 w TVP Sport i tvpsport.pl

Sesja wieczorna 2. dnia, sobota 21.03.2026: od 17:30 w tvpsport.pl, od 18:15 do 19:52 w TVP 2, od 19:50 w TVP Sport

Sesja poranna 3. dnia, niedziela 22.03.2026: od 9:45 w TVP Sport i tvpsport.pl

Sesja wieczorna 3. dnia, niedziela 22.03.2026: od 16:45 w tvpsport.pl, od 17:15 do 21:07 w TVP 2, od 20:00 w TVP Sport

Kiedy startują Polacy i największe gwiazdy HMŚ?

Piątek:

10:20 - 60 metrów mężczyzn, eliminacje (Dominik Kopeć w 1. biegu, Oliwer Wdowik w 6.)

11:08 - 400 metrów kobiet, eliminacje (Natalia Bukowiecka w 4. biegu, Justyna Święty-Ersetic w 6.)

11:39 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (Maria Żodzik)

12:38 - 800 metrów kobiet, eliminacje (Julia Jaguścik w 4. biegu, Anna Wielgosz w 6.)

13:21 - 800 metrów mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski w 4. biegu, Maciej Wyderka w 6.)

18:22 – 1500 metrów kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska w 2. biegu)

18:54 – 1500 metrów mężczyzn, eliminacje (Kamil Herzyk w 3. biegu)

19:42 – 400 metrów kobiet, półfinały (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

20:16 – 60 metrów mężczyzn, półfinały (ew. Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik)

21:22 – 60 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik)

Sobota:

10:20 - 60 metrów przez płotki mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański)

11:05 - 60 metrów kobiet, eliminacje (Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

12:00 - sztafeta mieszana 4x400 metrów, FINAŁ (Polska)

12:15 - skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kołodziejski)

12:22 - 800 metrów kobiet, półfinały (ew. Julia Jaguścik, Anna Wielgosz)

13:08 - 800 metrów mężczyzn, półfinały (ew. Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

19:48 - 60 metrów przez płotki mężczyzn, półfinały (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

20:14 - 60 metrów kobiet, półfinały (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

20:40 - 400 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

21:02 - 60 metrów przez płotki mężczyzn, FINAŁ (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

21:20 - 60 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

Niedziela:

10:05 - 60 metrów przez płotki, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10:20 - skok w dal kobiet, FINAŁ (Anna Matuszewicz)

10:43 - skok wzwyż, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10:48 - sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, eliminacje (Polska)

11:30 - pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (Konrad Bukowiecki)

12:05 - sztafeta 4x400 metrów kobiet, eliminacje (Polska)

12:55 - 60 metrów przez płotki kobiet, eliminacje (Pia Skrzyszowska)

13:21 - pchnięcie kulą, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

17:40 - skok w dal, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

18:38 - 1500 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Kamil Herzyk)

18:52 - 60 metrów przez płotki kobiet, półfinały (ew. Pia Skrzyszowska)

19:22 - 1500 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Klaudia Kazimierska)

19:38 - 800 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

19:53 - 800 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Julia Jaguścik, Anna Wielgosz)

20:03 - 800 metrów kobiet, pięciobój kobiet, FINAŁ (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

20:13 - 60 metrów przez płotki kobiet, FINAŁ (ew. Pia Skrzyszowska)

20:26 - sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

20:47 - sztafeta 4x400 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Polska)

W sobotni wieczór zobaczymy w akcji Armanda Duplantisa, a w niedzielny wieczór starcie Mitliadisa Tentoglou z Mattią Furlanim. Relacje, komentarze i zdjęcia z Torunia będziemy publikować w "Super Expressie".

7