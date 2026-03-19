Piękne słowa Ewy Swobody o rodzicach. Nie sposób się nie uśmiechnąć

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 w Toruniu rozpoczną się 20 marca. Gród Kopernika będzie światową stolicą "królowej sportu" do niedzieli, 22 marca. Na wsparcie polskich kibiców może liczyć m.in. Ewa Swoboda.

Sprinterka zdradziła, że na trybunach zasiądą jej rodzice. - To jest dla mnie najważniejsze. Ja ich wszędzie dojrzę - zapewnia reprezentantka Polski.

Z jakim nastawieniem Ewa Swoboda przystępuje do rywalizacji w Toruniu? Zobaczcie wideo i wypowiedzi 28-latki przed HMŚ w Toruniu.

Ewa Swoboda przed startem mistrzostw

Wielka lekkoatletyczna impreza rozpoczyna się w piątek, ale Ewa Swoboda wystartuje dzień później. Sprinterka zdążyła już polubić się z halą w Toruniu, choć nie mogła wystąpić w Halowych Mistrzostwach Europy w 2021 roku. Powodem był pozytywny wynik testu na koronawirusa. Teraz Swoboda będzie rywalizować o medal i jej słowa nastrajają optymistycznie.

- Na pewno chciałabym zdobyć medal, jak najszybciej pobiec, ale przede wszystkim chcę dać z siebie wszystko. Chciałabym, żeby to była porządna kropka nad "i". Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie czułam się tak dobrze, jak teraz - podkreśliła Ewa Swoboda na dzień przed HMŚ.

Zobacz koniecznie: Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu: Terminarz. Kiedy starty Polaków w Toruniu? Program imprezy

Ewa Swoboda przed Halowymi MŚ w Toruniu. Mówi o wyjątkowym wsparciu rodziców

Piękne słowa o rodzicach. To oni będą największym wsparciem

Swoboda podkreśliła, że kocha rywalizację na hali, bo "wiatr nie przeszkadza". Zaznaczyła także, że lubi przeżywać emocje razem z kibicami i jest gotowa wychodzić z hali jako ostatnia, jeśli będzie trzeba podpisać tyle autografów. W ten weekend sprinterka będzie miała wsparcie najbliższych.

- Bardzo się cieszę, że wśród tych wszystkich ludzi będą moi rodzice. Wiadomo - nie zawsze za granicą się to udaje, żeby przyjeżdżali na zawody. Ich uśmiechnięte buźki mnie poniosą. Szczerzę mówiąc nawet nie wiem, gdzie będą siedzieć, ale wszędzie ich dojrzę, bo ja widzę dużo - zapewniła Ewa Swoboda.

Rywalizacja sportowa w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń rozpocznie się 20 marca o godzinie 10:05. Pierwszą konkurencją będzie 60 m w ramach siedmioboju mężczyzn. Przypomnijmy - w najbliższych dniach w grodzie Kopernika zobaczymy m.in.:

Natalię Bukowiecką

Armanda Duplantisa

Jakuba Szymańskiego

Mattię Furlaniego

Justynę Święty-Ersetic

Keely Hodgkinson

Ewę Swobodę

Relacje, komentarze, zdjęcia i wideo z HMŚ w Toruniu znajdziecie w "Super Expressie".