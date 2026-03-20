HMŚ w Toruniu: Dużo zdjęć kibiców i relacja z dnia pierwszego. Tak bawiliście się w piątek

Halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Toruniu: Zdjęcia kibiców z 1. dnia imprezy. Tak bawiliście się w piątek

W sesji porannej o medal walczyła Maria Żodzik, niestety bez powodzenia. Polscy kibice musieli przełknąć gorzką pigułkę, ponieważ z rywalizacji kobiet na 400 metrów przedwcześnie odpadła Justyna Święty-Ersetic. Eliminacje spokojnie przeszła za to Natalia Bukowiecka, a na 800 metrów dobrze pobiegła Anna Wielgosz. W biegach na 60 metrów awanse do półfinałów wywalczyli Dominik Kopeć i Oliwer Wdowik. Podczas efektownej ceremonii otwarcia swoje umiejętności zaprezentował arcymistrz - DJ Steve Nash.

Kibice bawili się znakomicie. Pod galerią znajduje się relacja z sesji wieczornej.

Natalia Bukowiecka, Chase Jackson, Lieke Klaver i inne gwiazdy w sesji wieczornej

Wieczorem obserwowaliśmy walkę o medale w pchnięciu kulą kobiet. Amerykańsko - kanadyjski pojedynek Chase Jackson z Sarah Mitton zakończył się triumfem 31-latki z USA. Brąz dla Szwedki Axeliny Johansson. Tylko Chase Jackson przekroczyła barierę 20 metrów (20,14). - Zawody w hali mają swój klimat, jest wiele dziewczyn, konkurs trwa długo. Jestem zmęczona, ale zadowolona. Dokonałam czegoś fajnego, rzuciłam daleko, adrenalina ciągle we mnie buzuje - powiedziała "Super Expressowi" tuż po zawodach Chase Jackson.

Amerykanka podkreśliła, że uwielbia startować w Toruniu. - To moje ulubione miejsce w Polsce. Fajnie, że fani wiedzą, co tam robimy. Na pewno znajdę czas, żeby pozwiedzać miasto - uśmiechnęła się Jackson.

Półfinał na 400 metrów przyniósł wyczekiwany awans Natalii Bukowieckiej. - Czuję się dobrze, oba biegi były kontrolowane. Drugi bieg na pewno był trudniejszy. Teraz czas na odpoczynek przed sobotą. Toruń organizacyjnie wygląda bardzo dobrze - powiedziała zadowolona reprezentantka Polski.

Do finału na 60 metrów mężczyzn nie awansowali Oliwer Wdowik i Dominik Kopeć. W konkursie trójskoku najlepszy był Andy Diaz Hernandez z Włoch (17,47). Srebro dla Jordana Scotta z Jamajki, a brąz wywalczył Yasser Mohammed Triki z Algierii.

Najważniejszym momentem dla kibiców z całego świata był finał biegu na 60 metrów mężczyzn. Kapitalnie pobiegł Jordan Anthony, który wywalczył złoto z czasem 6,41 (najlepszy wynik na świecie w tym sezonie). Srebro dla Kieshana Thompsona z Jamajki (6,45 i rekord życiowy), a brąz dla Trayvona Bromella z USA (6,46). Jamajczyk był lepszy od Bromella o jedną tysięczną sekundy.

