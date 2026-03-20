Gorzkie słowa Marii Żodzik po Halowych MŚ w Toruniu. Niczego nie ukrywała

Konrad Marzec
2026-03-20 14:44

Maria Żodzik nie wróci z Torunia z medalem. Skoczkini wzwyż zajęła 5. miejsce w mistrzowskim konkursie podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26. - Czuje się oustsiderką - powiedziała smutna reprezentantka Polski. Co poszło nie tak? Analizę samej zainteresowanej przekazujemy w tekście.

To była polska nadzieja na medal, a skok wzwyż kobiet był konkurencją, która podczas piątkowej sesji porannej najbardziej rozpalała Biało-Czerwonych kibiców. Niestety, Maria Żodzik nie pokonała wysokości 1,96m i musiała uznać wyższość czterech rywalek. Medale zdobyły:

  • 1. Jarosława Mahuczich (Ukraina) (2,01)
  • 2. Nicola Olyslagers (Australia) (1,99)
  • 2. Angelina Topić (Serbia) (1,99)
  • 2. Julia Lewczenko (Ukraina) (1,99)

Polka nie kryła rozczarowania. - Na początku szło dobrze. Później wrócił ten stary rozbieg, z początku sezonu. Starałam się coś z tym zrobić, ale mi się nie udało. Miałam problem techniczny. Starałam się przyspieszyć rozbieg, a wiem, że powinnam go spowolnić, bo biegam za szybko - przenalizowała Maria Żodzik.

- Dziewczyny były bardzo mocne. Dziś nie czuję, że jestem w światowej czołówce. Szczerze mówiąc, czuję się outsiderką. Cały czas pracujemy z trenerem nad rozbiegiem. Na treningach było naprawdę dobrze. 1,93m skoczyłam dobrze, potem jakoś się posypałam - dodała reprezentantka Polski.

Toruń zdał egzamin

U Polki dominował smutek i surowa analiza występu. Zapytaliśmy Marię Żodzik co sądzi o organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26. Dla Torunia to największa impreza w historii miasta. - Jest super - organizacja, bieżnia, skocznia - przyznała zawodniczka.

Polka zostanie w grodzie Kopernika i będzie kibicować kolegom z reprezentacji. Naturalnie najbardziej interesuje ją skok wzwyż mężczyzn. Podkreśliła jednak, że kibicuje wszystkim Polkom i Polakom. Po zawodach Żodzik planuje odpoczynek, naładowanie baterii przed sezonem letnim. Po kilku dniach łapania oddechu, skoczkini wzwyż wraca do pracy.

Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu potrwają do 22 marca. Informacje o startach Polaków i transmisjach znajdziecie w tym materiale.

