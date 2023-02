Horror w centrum Torunia. Zginął tuż po wyjściu z tramwaju! Znamy najnowsze ustalenia

O sprawie tragicznego wypadku w Toruniu pisaliśmy w tym miejscu. Młodsza aspirant Dominika Bocian, p.o. oficera prasowego KMP w Toruniu przekazała nam, że w piątek (10 lutego 2023 r.) po godzinie 21, policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie, który wpadł do wykopu. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-latek wysiadł z tramwaju na tymczasowym przystanku Warneńczyka, zataczał się i przeleciał przez barierkę ochronną - powiedziała policjantka w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Toruń. Śmiertelny wypadek na przystanku Warneńczyka. Mężczyzna zmarł w szpitalu

40-latek został przewieziony do szpitala. Do ok. godziny 22:30 trwała walka o jego życie. Niestety, mimo wysiłków medyków, mężczyzna zmarł. Policjanci z Komisariatu Toruń-Śródmieście prowadzą w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratury. Czekamy na wyniki badań denata, ale wiele wskazuje na to, że był on pijany. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

