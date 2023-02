Horror we Wroniu, nie żyje sześciomiesięczne niemowlę. Śledczy ujawniają pierwsze szczegóły

Dzięki pani Basi dwóch graczy Lotto zostało milionerami. To koniec złotej passy. Już nikt nie skreśli u niej "szóstki"

O sprawie śmierci sześciomiesięcznego niemowlaka z miejscowości Wronie (pow. wąbrzeski) pisaliśmy w minioną niedzielę, 5 lutego 2023 roku. U malucha doszło do zatrzymania krążenia. Niestety, mimo przeprowadzonej resuscytacji dziecka nie udało się uratować. W akcji uczestniczyli strażacy (1 zastęp JRG PSP), ZRM oraz śmigłowiec LPR. Ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Lekarz stwierdził zgon niemowlęcia.

Wronie. Prokuratura bada sprawę śmierci sześciomiesięcznego niemowlaka

Okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie. Jak już wspominaliśmy wyżej, pierwsze sygnały nie wskazywały na sprawę kryminalną.

- Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby do śmierci tego dziecka przyczyniły się osoby trzecie. W niedzielę, 5 lutego, prowadzone były czynności na miejscu, w których uczestniczyli przedstawiciele prokuratury, lekarz i policjanci. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Po niej będziemy wiedzieć, co było przyczyną śmierci - powiedział naszemu dziennikarzowi Janusz Biewald, szef Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie.

Niemowlak nie miał obrażeń, które świadczyłyby o tym, że doznał aktów przemocy. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

