Hotel pod Toruniem ze specjalnym wyróżnieniem. "Rezultat rozwoju i pasji"

- 22 października Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oficjalnie potwierdził nadanie hotelowi CSiR Olender kategorii czterogwiazdkowej.
- - To wyróżnienie jest rezultatem ciągłego rozwoju, licznych inwestycji oraz pasji, z jaką każdego dnia udoskonalamy nasz kompleks - informują w komunikacie przedstawiciele spółki Olender.
Holder Olender z czwartą gwiazdką
Przedstawiciele spółki z Wielkiej Nieszawki złożyli stosowny wniosek 7 października. Dwa tygodnie później ludzie marszałka Piotra Całbeckiego przeprowadzili ocenę obiektu. Dzień później zapadła decyzja, która poprawiła humory ekipie CSiR Olender. Obiekt oficjalnie ma cztery gwiazdki, co z pewnością będzie dodatkowym argumentem, który wezmą pod uwagę potencjalni klienci.
- To wyróżnienie jest rezultatem ciągłego rozwoju, licznych inwestycji oraz pasji, z jaką każdego dnia udoskonalamy nasz kompleks. Dzięki nieustannemu rozwojowi i dbałości o najwyższy poziom obsługi, CSiR Olender staje się jednym z najbardziej nowoczesnych i inspirujących kompleksów hotelowo-sportowych w regionie - czytamy w komunikacie spółki, przesłanym do naszej redakcji.
- To potwierdzenie wysokiego standardu usług, komfortu oraz profesjonalnej obsługi, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i goście z całej Polski - podkreśliła wójt gminy Wielka Nieszawka Katarzyna Streich.
Olender proponuje swoim gościom m.in.:
- pokoje o podwyższonym standardzie,
- strzelnicę,
- SPA & Wellness,
- boisko wielofunkcyjne,
- siłownię zewnętrzną,
- restaurację
- aquapark z trzema basenami
- kręgielnię,
- pumptrack.
