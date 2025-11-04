Hotel pod Toruniem ze specjalnym wyróżnieniem. "Rezultat rozwoju i pasji"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-04 11:46

Hotel Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie), oficjalnie uzyskał czwartą gwiazdkę. - To wyróżnienie jest rezultatem ciągłego rozwoju, licznych inwestycji oraz pasji, z jaką każdego dnia udoskonalamy nasz kompleks - podkreślają przedstawiciele spółki.

  • 22 października Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oficjalnie potwierdził nadanie hotelowi CSiR Olender kategorii czterogwiazdkowej.
  • - To wyróżnienie jest rezultatem ciągłego rozwoju, licznych inwestycji oraz pasji, z jaką każdego dnia udoskonalamy nasz kompleks - informują w komunikacie przedstawiciele spółki Olender.
  • Zobaczcie jak wygląda ten obiekt na se.pl.

Holder Olender z czwartą gwiazdką

Przedstawiciele spółki z Wielkiej Nieszawki złożyli stosowny wniosek 7 października. Dwa tygodnie później ludzie marszałka Piotra Całbeckiego przeprowadzili ocenę obiektu. Dzień później zapadła decyzja, która poprawiła humory ekipie CSiR Olender. Obiekt oficjalnie ma cztery gwiazdki, co z pewnością będzie dodatkowym argumentem, który wezmą pod uwagę potencjalni klienci.

- To wyróżnienie jest rezultatem ciągłego rozwoju, licznych inwestycji oraz pasji, z jaką każdego dnia udoskonalamy nasz kompleks. Dzięki nieustannemu rozwojowi i dbałości o najwyższy poziom obsługi, CSiR Olender staje się jednym z najbardziej nowoczesnych i inspirujących kompleksów hotelowo-sportowych w regionie - czytamy w komunikacie spółki, przesłanym do naszej redakcji.

- To potwierdzenie wysokiego standardu usług, komfortu oraz profesjonalnej obsługi, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i goście z całej Polski - podkreśliła wójt gminy Wielka Nieszawka Katarzyna Streich.

Galeria ze zdjęciami: Tak wygląda hotel Olender w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem

Hotel Olender zyskał cztery gwiazdki! Tak wygląda obiekt w Wielkiej Nieszawce
23 zdjęcia

Olender proponuje swoim gościom m.in.:

  • pokoje o podwyższonym standardzie,
  • strzelnicę,
  • SPA & Wellness,
  • boisko wielofunkcyjne,
  • siłownię zewnętrzną,
  • restaurację
  • aquapark z trzema basenami
  • kręgielnię,
  • pumptrack.

