i Autor: imperioame/cc0/Pixabay.com 2-letnie dziecko zginęło w wypadku na parkingu przed jednym z marketów w Inowrocławiu w Wielką Sobotę, 30 marca. Do tragedii doszło na ul. św. Ducha ok. godz. 12, zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek przed marketem

2-letnie dziecko nie żyje! Zginęło na parkingu pod kołami volvo. Tragedia w Wielką Sobotę

2-letnie dziecko zginęło w wypadku na parkingu przed jednym z marketów w Inowrocławiu w Wielką Sobotę, 30 marca. Do tragedii doszło na ul. św. Ducha ok. godz. 12, gdy jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, maluszka potrąciła kierująca volvo 62-letnia kobieta. Mundurowi nadal prowadzą na miejscu czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci dziecka.