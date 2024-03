Wielka tragedia w Kujawsko-Pomorskiem

Rodzina Jakuba spędzi święta, czekając na jego pogrzeb. 24-letni strażak zginął w Wielki Czwartek [ZDJĘCIA]

korz | Michał Michalak 12:13

24-letni Jakub G. nie usiądzie z rodziną do świątecznego stołu. Strażak ochotnik z OSP w Płocicznie zginął w wypadku, do którego doszło w Wielki Czwartek. Jego BMW dachowało i wpadło do rowu w miejscowości Szczuka pod Brodnicą. Najbliżsi mężczyzny spędzą święta, czekając na jego pogrzeb, który zaplanowano na wtorek, 2 kwietnia, w Syberii w powiecie żuromińskim.