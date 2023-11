Straszne!

Jacek dosłownie wyleciał w powietrze. Przerażające nagranie z wypadku w Toruniu

Wracamy do sprawy tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło przy ul. św. Józefa w Toruniu. Zginął 60-letni mężczyzna. Pan Jacek został potrącony przez samochód osobowy, kiedy przechodził w miejscu do tego wyznaczonym. Śledczy dysponują nagraniem z kamer monitoringu. Materiał nie zostawia złudzeń.