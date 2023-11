Śmierć na pasach w Toruniu. Senior potrącił mężczyznę

Przemysław zamówił kurs z Torunia do Kowalewa. Na miejscu dźgnął taksówkarza nożem. Uniknie wysokiej kary?

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło ok. godziny 12:30 na przejściu dla pieszych przy ul. św. Józefa, a konkretniej w okolicach skrzyżowania z Szosą Chełmińską - podał lokalny serwis "Oto Toruń". Za kierownicą volkswagena siedział 65-letni mężczyzna. - Starszy mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie po krótkim czasie zmarł. Kierujący był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedziała asp. Dominika Bocian, oficer prasowy KMP w Toruniu.

Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Funkcjonariusze apelują o ostrożność. Komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i pieszych. Warunki atmosferyczne nie będą nam w najbliższym czasie ułatwiać zadania. Droga hamowania będzie wydłużona i warto to wziąć pod uwagę. Do sprawy będziemy wracać.

