Podwójny alarm dla Torunia. Za oknami będzie niebezpiecznie

Ekspert i właściciel serwisu pogodawtoruniu.pl Rafał Maszewski przekazał, że już pod koniec nocy ze środy na czwartek w Toruniu zacznie padać marznący deszcz ze śniegiem i w wielu miejscach będzie ślisko. Potwierdzają to ostrzeżenia IMGW dla grodu Kopernika i województwa kujawsko-pomorskiego. Od 23 listopada 2023 roku od północy do godz. 9:00 obowiązuje żółty alert dotyczący opadów marznących. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 80%. - Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nie tylko opady marznące, ale też silny wiatr. Ostrzeżenie IMGW dla Torunia

Warto dodać, że na terenie powiatów: grudziądzkiego, tucholskiego, świeckiego, wąbrzeskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, brodnickiego i chełmińskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wyżej omawianymi opadami marznącymi. W tych rejonach alert ma pomarańczowy kolor. Wróćmy jednak do Torunia.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu - to z kolei treść ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązującego od 23 listopada, od godziny 11:00, do 24 listopada, do 2:00. Urząd Miasta Torunia zaapelował o zachowanie ostrożności. Nasza redakcja dołącza się do tych komunikatów. Kierowcy i piesi powinni zachować maksymalny poziom koncentracji. Droga hamowania będzie wyglądać inaczej niż zazwyczaj. Prognozy będziemy regularnie aktualizować na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu".