Jaką choinkę wybrać na święta? Ciekawa analiza ekspertki. "Potrzeba 500 lat"

Mróz do -8 stopni to nie wszystko. Nagła zmiana pogody w Polsce. Istny piątek trzynastego

Spis treści

Jaką choinkę wybrać na święta?

Już pod koniec listopada w wielu miastach Polski ruszyły jarmarki bożonarodzeniowe. Na wystawach sklepowych coraz częściej pojawiają się świąteczne gadżety. Wiele rodzin odlicza do świąt Bożego Narodzenia. Wielu Polaków nie wyobraża sobie domu, mieszkania, pokoju bez świątecznego drzewka. Jaką choinkę wybrać na święta? Postawić na bycie EKO, czy praktyczność? Nasza reporterka zapytała o tę kwestię Honoratę Galczewską, rzeczniczkę Lasów Państwowych w Toruniu. - Rekomenduję drzewko naturalne - mówi ekspertka. Na co jeszcze zwraca uwagę? Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Jaka choinka najlepsza na święta? "Potrzeba 500 lat"

Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu przekonuje, że drzewko naturalne sprawdzi się lepiej od sztucznego. Wprawdzie to drugie posłuży dłużej (nawet kilka lat), ale za to do jego produkcji potrzeba wiele energii elektrycznej i wody.

Później ten recykling niestety nie przebiega w pełni. Jest tyko częściowy. Jak wiemy, średnio 500 lat potrzeba, aby plastik się rozłożył, a przy okazji zanieczyści nam środowisko - podkreśla Honorata Galczewska w rozmowie z naszą reporterką.

A jeśli żywe drzewko, to jakie? Preferencje Polaków są różne. Zwracamy uwagę m.in. na takie szczegóły:

Jeśli zależy nam na pachnącym drzewku, warto wybrać jodłę,

daglezja będzie mniej kłująca.

- Osobiście wolę jodłę, ponieważ pachnie cytrusami. Gdy chwycimy gałązkę jodłową i nawet zerwiemy kilka igiełek, to na naszych dłoniach pozostanie zapach, przypominający cytrusy. Myślę, że to się dobrze kojarzy ze świętami - mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych w Toruniu.

Choinka na święta. O tym trzeba pamiętać

Mając żywe drzewko w domu na święta, pamiętajmy, żeby nie stawiać go blisko kaloryfera i codziennie zapewniać mu świeżą wodę. Wybór żywych choinek jest bardzo duży. Tylko co z nimi zrobić po świętach?

Możemy je przeznaczyć na kompost lub gryzak dla zwierząt z ogrodu zoologicznego. Możemy też sami przygotować z takiego drzewka np. krążki drewniane, które są świetną alternatywą jeśli chodzi o zajęcia plastyczne - podkreśla nasza rozmówczyni.

Jeśli chcecie, tak jak Czerwone Gitary poczuć zapach igliwia w wigilijną noc, to wybierzcie w tym roku jodłę. Do tematów świątecznych będziemy wracać w naszym serwisie.