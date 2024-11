Jarmark Bożonarodzeniowy powraca do Torunia. Gwiazda zaśpiewa na otwarcie. Harmonogram i szczegóły

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024 w Toruniu

Minione lata pokazały, że torunianie uwielbiają, gdy świąteczny klimat wypełnia starówkę. Nic więc dziwnego, że pierwszy dzień Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2024 przyciągnął tłumy. Na inaugurację organizatorzy zaplanowali m.in. efektowną paradę z udziałem św. Mikołaja i Orkiestrą Dętą ze Złej Wsi Wielkiej oraz koncert Gosi Andrzejewicz. - Na ścieżkach naszego Jarmarku wprowadzimy Państwa w baśniową krainę okresu Bożonarodzeniowego, gdzie przechadzając się wśród malowniczych drewnianych domków, migoczących reniferów i św. Mikołaja znajdziecie Państwo nasze kolorowe karoce z rozgrzewającym grzańcem czy pyszne świąteczne potrawy przygotowane specjalnie dla Państwa - zapowiadali organizatorzy.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z parady i pierwszego dnia jarmarku świątecznego

Pierwszy dzień świątecznego jarmarku w Toruniu. Kolorowa parada ze św. Mikołajem

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy zaczyna się 23 listopada, a potrwa do 22 grudnia. Już pierwszego dnia, magiczny klimat wypełnił toruńską starówkę. Na miejscu był obecny nasz fotoreporter, który przygotował relację z parady i nie tylko.

- Czasem myślę sobie, że to wszystko zaczyna się zbyt szybko, bo do świąt jeszcze kawał czasu, ale jednak lubię to wydarzenie. Starówka jeszcze zyskuje - powiedział nam pan Patryk, mieszkaniec Torunia, z którym rozmawialiśmy na miejscu.

W najbliższych dniach przekażemy więcej materiałów ze świątecznego jarmarku w Toruniu. Przeanalizujemy m.in. ceny, jakie zaproponowali wystawcy. Czekamy również na opinie czytelników!