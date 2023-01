i Autor: Zdjecie ilustracyjne: Mateusz Grochocki/East News Ewa zmarła przy grobie ukochanego Jerzego. Przejmująca tragedia we Włocławku

Historia wyciska łzy

Jerzy odszedł w dniu swoich urodzin, Ewie serce pękło z żalu nad jego grobem. Tragiczny finał

Wracamy do tragedii, która rozegrała się we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Czasami wydaje nam się, że takie historie to tylko w filmach z gatunku dramat. 66-letnia Ewa Szanowska poszła na grób swojego męża, Jerzego. Pogrzeb mężczyzny odbył się 14 stycznia 2023 roku. Dzień później doszło do zatrzymania krążenia u kobiety. Niestety, mimo wysiłków ratowników, nie udało się jej uratować. - Serce jej pękło. Tuż przy grobie męża - powiedział jeden z pracowników włocławskiej Fabryki Fajansu.