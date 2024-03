Co dalej?

Dylematy ojca Rydzyka. Zamiast do muzeum, zaprosił na mszę i specjalne pokazy

O sprawie poszukiwań Kamila Galczaka z Torunia pisaliśmy po raz pierwszy 9 lutego. Niestety, ustalenia dziennikarzy były przerażające. Poszukiwany cierpi z powodu porażenia mózgowego. Miejscowi policjanci wciąż wierzą, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. - Mężczyzna wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej. Analizujemy każdy trop, który może przyczynić się do odnalezienia mężczyzny - przekazuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zaginiony, po wyjściu z domu, udał się w kierunku skrzyżowania ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Toruniu. Trasę marszu zarejestrowała jedna z kamer monitoringu - dodaje policjant. Zrzuty z monitoringu i sam film prezentujemy poniżej. Przyjrzyjcie się uważnie, może coś wyda wam się przydatne dla sprawy!

Toruń. Zaginął Kamil Galczak. Rysopis poszukiwanego

Funkcjonariusz z KMP w Toruniu przypomina, że zaginiony mężczyzna ma 32 lata, 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma oczy niebieskie, włosy krótkie, szpakowate. Ma niewielką bliznę na czole. W chwili zaginięcia ubrany był w granatową, pikowaną kurtkę, szare spodnie dresowe oraz siwe, zamszowe buty.

- Mundurowi zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc w tej sprawie. Jeżeli posiadasz informacje na temat zaginionego lub jego aktualnego miejsca pobytu prosimy o zgłoszenie się do Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście. Skontaktować się można także telefonowanie pod numerem tel. 47 754 24 52, e-mail: [email protected], bądź numer alarmowy 112 - apeluje st. sierz. Pypczyński. Nasza redakcja przyłącza się do próśb.