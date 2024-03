Horror na Tor-Torze. KH Energa Toruń zaskoczony w dogrywce

Pracownicy UMK w Toruniu domagają się podwyżek! "Inni dostali w tysiącach, a my nic"

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1 d.)

0:1 - Starzyński (Izacky) - 5/5, 12:53

1:1 - Kalinowski (Svars, Jaakola) - 5:5, 14:34

1:2 - Górny (Izacky) - 5/5, 63:37

Przypomnijmy - torunianie przystępowali do fazy play-off po zajęciu piątego miejsca w sezonie zasadniczym. Rywal z Jastrzębia był o jedną pozycję wyżej. Na tym etapie sezonu rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Pierwsze dwa mecze odbyły się na terenie GKS-u i oba padły łupem podopiecznych Juhy Nurminena. We wtorek (5 marca 2024) rywalizacja przeniosła się na lodowisko Tor-Tor. Podsumowanie tego emocjonującego meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami kibiców i zawodników.

Hokej: KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie, relacja z meczu fazy play-off THL

Pierwsza tercja przyniosła dwie bramki. Prowadzenie objęli goście, a na liście strzelców znalazł się Filip Starzyński. Nie minął kwadrans, a na tablicy wyników był już remis. Znakomite podanie Paula Svarsa wykorzystał Michał Kalinowski. W końcówce pierwszej odsłony zmagań nie brakowało emocji, ale bramki już nie padły.

Zgromadzeni na Tor-Torze kibice nie mogli narzekać na nudę, ale mimo wielu okazji i spięć na bandach, druga tercja nie przyniosła bramek. W samej końcówce spotkania obie drużyny strzelały na bramkę rywala, ale nie potrafiły zadać decydującego ciosu. To oznaczało dogrywkę. W niej lepsi okazali się zawodnicy z Jastrzębia. Kamil Górny zaskoczył Mateusza Studzińskiego i to zawodnicy JKH GKS mieli po spotkaniu dobre humory. Mecz nr 4 zaplanowano na środę.