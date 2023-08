Marcin wsiadł do pociągu do Torunia i przepadł. Koszmarny finał poszukiwań 33-latka

W sezonie 2022/23 FAF Elana Toruń była beniaminkiem IV ligi, ale nie przeszkodziło jej jej to w wywalczeniu awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Już pod koniec poprzedniej kampanii ówczesny prezes Daniel Traczykowski mówił "Super Expressowi", że sukces oznacza jeszcze więcej wyzwań. III liga to zdecydowanie wyższe wymagania finansowe. "Żółto-Niebiescy" ogłosili już dwa nowe transfery - 17-letniego wychowanka toruńskiego Juventusu Kacpra Kamińskiego i 19-letniego Kacpra Knery. Ten drugi jest wychowankiem Elany i powraca do klubu po sześciu latach przerwy.

Elana Toruń z apelem do kibiców. "Potrzebujemy pieniędzy"

Na profilu Elany na Facebooku pojawił się post, dotyczący zakupu karnetów na mecze domowe ekipy Rafała Więckowskiego. Normalny kosztuje 150 zł, a ulgowy 100 zł.

- Póki co temat idzie jak krew z nosa. Do rozpoczęcia zmagań ligowych został raptem tydzień. W sobotę podejmujemy u siebie zespół KP Błękitni Stargard, natomiast łącznie w tej rundzie rozegramy u siebie aż 9 spotkań domowych. Bilety na pojedyncze mecze kosztować będą 25 złotych, ulgowe zaś 15. Kupując więc karnet "normalny" zaoszczędzicie 75 złotych, zaś przy wariancie ulgowym 35 - wskazują przedstawiciele klubu.

- Trzecia liga to kompletnie inne realia finansowe. Desperacko potrzebujemy więc pieniędzy, by zapewnić klubowi odpowiednią egzystencję i żeby móc sobie zapewnić ligowy byt. To Wy, kibice jesteście naszą siłą napędową. To właśnie dla Was walczymy na murawie, to Wy wspieracie nas swoją obecnością i dopingiem zarówno na stadionie w Toruniu, jak i na wszystkich wyjazdach. Liczymy więc gorąco na Wasze wsparcie w walce o ligowe punkty, oraz w boju o dobre imię Elany - czytamy we wpisie na Facebooku.

Karnety można nabywać w Fan Shopie na Podgórzu (63 Pułku Piechoty 47/61 w Toruniu) codziennie od 16:30 do 19:00. Pierwszy mecz zaplanowano na sobotę, na godzinę 17:00.