- Wyszczególniliśmy wszystkie elementy, które wpisują się w zieloną transformację miast. Są to między innymi ścieżki rowerowe, chodniki, kładki pieszo-rowerowe, budowa skrzyżowań, czyli wszystko to, co chroni uczestników ruchu niechronionych - rowerzystów i pieszych. Pozostałe elementy to gospodarka zielenią i drzewostanem, budowa oświetlenia oraz przebudowa kanalizacji deszczowej - wylicza wiceprezydent Rafał Pietrucień.