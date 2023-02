O ile w meczu z BM Stal Ostrów Wielkopolski, Twarde Pierniki Toruń nie miały nic do powiedzenia, o tyle po spotkaniu w Zielonej Górze mogą czuć spory niedosyt. Po pierwszej kwarcie sobotniego meczu mieliśmy +8 na korzyść gości, a do przerwy na tablicy świetlnej widniał rezultat 46:46. Do czwartej kwarty walka była bardzo wyrównana, ale podopieczni Cedrica Heitza znów nie punktowali w krytycznym momencie. Ostatecznie to Enea Zastal BC Zielona Góra triumfował w stosunku 98:88, a torunianie wyjeżdżali z województwa lubuskiego w poczuciu niewykorzystanej szansy.

21 punktów dla gospodarzy zdobył Przemysław Żołnierewicz, Alen Hadzibegovic i Aleksandar Zecevic dorzucili kolejno 20 i 19. Po stronie przyjezdnych najlepsi byli Sterling Gibbs (21) i Stefan Kenić (18). Debiutujący w drużynie z Torunia Dallas Watson zdobył 8 punktów, ale zanotował również 8 fauli.

Zdjęcia z meczu Energa Basket Ligi, Enea Zastal BC Zielona Góra - Arriva Twarde Pierniki Toruń znajdziecie pod materiałem. Autorką jest Róża Koźlikowska.

Enea Zastal BC Zielona Góra - Arriva Twarde Pierniki Toruń 98:88 (18:26, 28:20, 23:21, 29:21)

Enea Zastal BC Zielona Góra: Przemysław Żołnierewicz 21, Alen Hadzibegovic 20, Aleksandar Zecevic 19, Sebastian Kowalczyk 12, Bryce Alford 8, Kareem Brewton 6, Dusan Kutlesic 6, Szymon Wójcik 5, Michał Pluta 1, Jan Wójcik 0

Arriva Twarde Pierniki: Sterling Gibbs 21, Stefan Kenić 18, Wojciech Tomaszewski 10, Bartosz Diduszko 9, Dallas Walton 8, Kacper Gordon 8, Aaron Cel 7, Joey Brunk 7

