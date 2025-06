Kolejny cios w stronę ojca Rydzyka. Najpierw brak wsparcia rządu, teraz to

Ojciec Rydzyk i jego imperium

Bez dwóch zdań Fundacja Lux Veritatis, założona przez najbardziej znanego zakonnika w Polsce to potężne imperium. W Toruniu ma sporo ziemi i nieruchomości. Fundacja jest właścicielem budynków Radia Maryja, Telewizji Trwam, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Domu Pielgrzyma, geotermii, kawiarni. Najbardziej kontrowersyjne dzieło fundacji to muzeum poświęcone Janowi Pawłowi II. Ziemia, na której stoi muzeum była własnością Skarbu Państwa. Została ona zgodnie z prawem sprzedana z duża bonifikatą. Przez kilka lat fundacja Lux Veritatis płaciła za użytkowanie wieczyste dosłownie grosze.

Fundacja musi płacić więcej

Wygląda na to, że fundacja ojca Tadeusza Rydzyka złote czasy ma już za sobą. W tym roku za jedną z działek płaci 144 złotych więcej, za drugą 9848. Może to nie dużo, ale chodzi jednak o to, że zakonnik i fundacja Lux Veritatis nie mogą liczyć na wielkie przywileje. Co ciekawe, pod koniec 2024 roku redemptorysta odniósł się do zarzutów, związanych z pieniędzmi od Prawa i Sprawiedliwości.

- Nam rząd nie daje. PiS nam nie dawał żadnych miliardów, a poza tym bym nie wziął tych pieniędzy. Mamy uczelnię i potrzebujemy różnych laboratoriów. Prosektorium mamy już zrobione, jest bardzo nowoczesne, nie wiem skąd te pieniądze się znalazły. Laboratoria biochemiczne kosztują miliony. Oprócz tego jest jeszcze droższa rzecz, a mianowicie centrum symulacji medycznej. To jest bardzo drogie i nie mamy pieniędzy. Powiedzcie Polakom, że szukamy pomocy - stwierdził ojciec Tadeusz Rydzyk.

