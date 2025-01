i Autor: Shutterstock,

Warto wiedzieć

Kolejny miesiąc czekasz na wyjazd do sanatorium? Mamy sposób na ominięcie kolejek!

Wyjazd do sanatorium to czas gdy kuracjusze mają okazję do wypoczynku i zadbanie o swoje zdrowie. Niestety zazwyczaj większość osób musi uzbroić się w anielską cierpliwość, bowiem kolejki na turnusy są zatrważająco długie. W najgorszych przypadkach czeka się nawet 9 miesięcy na wizytę. Jest jednak rozwiązanie tego problemu - wystarczy skorzystać z tej opcji.