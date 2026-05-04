Krwawa jatka we Włocławku. Rzucił się z nożem na kobietę, wkrótce sam padł ofiarą

Nożownik we Włocławku. Atak w pobliżu koncertu zespołu Ich Troje

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego szczegółowo wyjaśniają przebieg brutalnego incydentu, do którego doszło późnym wieczorem 3 maja we Włocławku. Warto zaznaczyć, że w niewielkiej odległości od miejsca zdarzenia trwał właśnie plenerowy występ popularnego zespołu Ich Troje, zorganizowany z okazji miejskiego Festiwalu 3 Maja.

Zgodnie z ustaleniami policji, krótko po godzinie 22:30 na jednej z bocznych uliczek prowadzących do Starego Rynku rozegrał się dramat. To właśnie tam 38-letni napastnik zranił ostrym narzędziem 44-letnią kobietę. Błyskawicznie po tym incydencie akcja przybrała niespodziewany obrót. O przebiegu tych wydarzeń poinformował reportera Radia Eska mł. asp. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej Komendy Miejskiej Policji.

„Policjanci na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn, którzy byli tam w pobliżu, pobiegli za sprawcą tego ataku, pobili go oraz ugodzili go nożem”

Ostatecznie w placówce medycznej musieli zostać zaopatrzeni zarówno pierwotny agresor, jak i poszkodowana przez niego 44-latka. Oficer prasowy przekazał w wywiadzie dla lokalnego serwisu Dzień Dobry Włocławek, który jako pierwszy opisał całą sprawę, że obie przewiezione do szpitala osoby znajdowały się pod wpływem alkoholu.

Zatrzymanie po linczu we Włocławku. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny

Mundurowym udało się już ująć jednego z uczestników obywatelskiego pościgu. O działaniach podjętych przez lokalnych funkcjonariuszy opowiedział reporterowi Radia Eska oficer prasowy Tomasz Tomaszewski.

„Policjanci zatrzymali do sprawy 37-latka, który zaatakował 38-latka, który wcześniej zaatakował kobietę”

Przedstawiciel komendy zaznaczył jednocześnie, że służby intensywnie pracują nad namierzeniem drugiego uczestnika samosądu, który wspólnie z 37-latkiem zaatakował uciekającego nożownika.

Śledczy wciąż prowadzą szereg czynności operacyjnych, które pozwolą precyzyjnie zrekonstruować, co wydarzyło się tego makabrycznego wieczoru. Kluczowe dla dochodzenia będzie przede wszystkim poznanie dokładnych motywów, jakimi kierował się początkowy sprawca napaści.

Na obecnym etapie mundurowi nie wiedzą jeszcze, czy zaatakowana kobieta i jej 38-letni oprawca znali się wcześniej. Prawdopodobnie wszyscy uczestnicy zajścia wykorzystujący siłę fizyczną oraz ostre narzędzia niebawem usłyszą prokuratorskie zarzuty. Należy pamiętać, że zgodnie z polskim Kodeksem karnym za udział w pobiciu z użyciem noża przewidziana jest kara pozbawienia wolności w wymiarze do ośmiu lat.

