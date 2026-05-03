Fani znów nie zawiedli! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - GKM

Apator - GKM: Tak kibicowaliście na Motoarenie w Toruniu

To miało być najciekawsze spotkanie 4. kolejki PGE Ekstraligi. Do Torunia przyjechał niepokonany do tej pory Bayersystem GKM Grudziądz. Piotr Baron dobrze wiedział, że jego podopiecznych czeka bardzo trudne zadanie. Równolegle "Anioły" mogły liczyć na bezcenne wsparcie ze strony swoich kibiców. Frekwencja na Motoarenie zadowala działaczy od sezonu 2025 i nie inaczej było w majówkę. Potwierdzają to zdjęcia, przygotowane przez współpracownika "Super Expressu", Piotra Lampkowskiego. Zachęcamy do obejrzenia galerii i poszukania się na materiałach naszego fotoreportera!

Wyniki meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Patryk Dudek - 10+1 (3,1*,2,3,1)

10. Robert Lambert - 7+1 (2,2,1*,0,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (1,0,3,2*,1*)

12. Mikkel Michelsen - 3 (0,2,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (2,2,3,2,3)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,1*,3)

16. Bartosz Derek - NS

Bayersystem GKM Grudziądz - 42

1. Max Fricke - 4 (2,0,0,2,0)

2. Maksym Drabik - 11 (1,3,3,1,3)

3. Damian Miller - NS (-,-,-,-)

4. Wadim Tarasienko - 12+1 (3,3,2,1*,1,2)

5. Michael Jepsen Jensen - 11 (3,3,2,3,0)

6. Kevin Małkiewicz - 3+1 (t,1,1,1*,0)

7. Bastian Pedersen - 1 (0,1,0,0)

8. Jan Przanowski - NS

Sedzia: Bartosz Ignaszewski

Komisarz toru: Paweł Stangret

Widzów: ok. 13 tysięcy

Bieg po biegu:

1. (61,01) Dudek, Fricke, Bloedorn, B. Pedersen - 4:2

2. (61,77) Kawczyński, Duchiński, B. Pedersen, Małkiewicz (t) - 5:1 (9:3)

3. (60,88) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Drabik, Michelsen - 2:4 (11:7)

4. (60,80) Tarasienko, Lambert, Małkiewicz, Duchiński - 2:4 (13:11)

5. (61,54) Tarasienko, Michelsen, Małkiewicz, Bloedorn - 2:4 (15:15)

6. (60,73) Drabik, Sajfutdinow, Kawczyński, Fricke - 3:3 (18:18)

7. (60,59) Jepsen Jensen, Lambert, Dudek, B. Pedersen - 3:3 (21:21)

8. (60,91) Sajfutdinow, Tarasienko, Małkiewicz, Duchiński - 3:3 (24:24)

9. (61,42) Drabik, Dudek, Lambert, Fricke - 3:3 (27:27)

10. (61,55) Bloedorn, Jepsen Jensen, Michelsen, Małkiewicz - 4:2 (31:29)

11. (61,62) Dudek, Fricke, Tarasienko, Michelsen - 3:3 (34:32)

12. (62,04) Kawczyński, Bloedorn, Drabik, Pedersen - 5:1 (39:33)

13. (61,44) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Tarasienko, Lambert - 2:4 (41:37)

14. (61,88) Drabik, Lambert, Bloedorn, Fricke - 3:3 (44:40)

15. (61,42) Sajfutdinow, Tarasienko, Dudek, Jepsen Jensen - 4:2 (48:42)