Fani znów nie zawiedli! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - GKM

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-03 19:06

Kibice ponownie zapewnili liczną frekwencję na Motoarenie! PRES Grupa Deweloperska Toruń może liczyć na konkretne wsparcie na początku sezonu 2026. Majówka zachęcała do przyjścia na mecz Apator - GKM! Zobaczcie zdjęcia kibiców i wyniki niedzielnego spotkania, które trzymało w napięciu do samego końca.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 85

Apator - GKM: Tak kibicowaliście na Motoarenie w Toruniu

To miało być najciekawsze spotkanie 4. kolejki PGE Ekstraligi. Do Torunia przyjechał niepokonany do tej pory Bayersystem GKM Grudziądz. Piotr Baron dobrze wiedział, że jego podopiecznych czeka bardzo trudne zadanie. Równolegle "Anioły" mogły liczyć na bezcenne wsparcie ze strony swoich kibiców. Frekwencja na Motoarenie zadowala działaczy od sezonu 2025 i nie inaczej było w majówkę. Potwierdzają to zdjęcia, przygotowane przez współpracownika "Super Expressu", Piotra Lampkowskiego. Zachęcamy do obejrzenia galerii i poszukania się na materiałach naszego fotoreportera!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 85

Wyniki meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Patryk Dudek - 10+1 (3,1*,2,3,1)
  • 10. Robert Lambert - 7+1 (2,2,1*,0,2)
  • 11. Norick Bloedorn - 7+2 (1,0,3,2*,1*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 3 (0,2,1,0)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 12 (2,2,3,2,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,1*,3)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Bayersystem GKM Grudziądz - 42

  • 1. Max Fricke - 4 (2,0,0,2,0)
  • 2. Maksym Drabik - 11 (1,3,3,1,3)
  • 3. Damian Miller - NS (-,-,-,-)
  • 4. Wadim Tarasienko - 12+1 (3,3,2,1*,1,2)
  • 5. Michael Jepsen Jensen - 11 (3,3,2,3,0)
  • 6. Kevin Małkiewicz - 3+1 (t,1,1,1*,0)
  • 7. Bastian Pedersen - 1 (0,1,0,0)
  • 8. Jan Przanowski - NS

Sedzia: Bartosz Ignaszewski

Komisarz toru: Paweł Stangret

Widzów: ok. 13 tysięcy

Bieg po biegu:

  • 1. (61,01) Dudek, Fricke, Bloedorn, B. Pedersen - 4:2
  • 2. (61,77) Kawczyński, Duchiński, B. Pedersen, Małkiewicz (t) - 5:1 (9:3)
  • 3. (60,88) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Drabik, Michelsen - 2:4 (11:7)
  • 4. (60,80) Tarasienko, Lambert, Małkiewicz, Duchiński - 2:4 (13:11)
  • 5. (61,54) Tarasienko, Michelsen, Małkiewicz, Bloedorn - 2:4 (15:15)
  • 6. (60,73) Drabik, Sajfutdinow, Kawczyński, Fricke - 3:3 (18:18)
  • 7. (60,59) Jepsen Jensen, Lambert, Dudek, B. Pedersen - 3:3 (21:21)
  • 8. (60,91) Sajfutdinow, Tarasienko, Małkiewicz, Duchiński - 3:3 (24:24)
  • 9. (61,42) Drabik, Dudek, Lambert, Fricke - 3:3 (27:27)
  • 10. (61,55) Bloedorn, Jepsen Jensen, Michelsen, Małkiewicz - 4:2 (31:29)
  • 11. (61,62) Dudek, Fricke, Tarasienko, Michelsen - 3:3 (34:32)
  • 12. (62,04) Kawczyński, Bloedorn, Drabik, Pedersen - 5:1 (39:33)
  • 13. (61,44) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Tarasienko, Lambert - 2:4 (41:37)
  • 14. (61,88) Drabik, Lambert, Bloedorn, Fricke - 3:3 (44:40)
  • 15. (61,42) Sajfutdinow, Tarasienko, Dudek, Jepsen Jensen - 4:2 (48:42)

Polecany artykuł:

Fenomenalny występ 16-latka z Torunia w Bydgoszczy! Tego nikt się nie spodziewał
Robert Kościecha po meczu Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław. Mówi o "najmocniejszej drużynie w lidze"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GKM GRUDZIĄDZ
APATOR TORUŃ
PGE EKSTRALIGA