Policyjny pościg w Kujawsko-Pomorskiem! Na jaw wyszły szokujące fakty

Kujawsko-pomorskie: Pijany kierowca forda uciekał przed policją

Oficer prasowy KPP w Chełmnie podał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 października 2025 roku) policjanci z chełmińskiej „patrolówki" pełnili służbę na drodze krajowej nr 91. Około północy zauważyli nadjeżdżającego forda, który miał niesprawne oświetlenie. Mundurowi dali kierowcy znak do zatrzymania się, ale ten zignorował polecenie i zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg za fordem.

- Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydawanych przez policjantów, kierowca nie zatrzymał się i kontynuował ucieczkę w kierunku miejscowości Starogród, a następnie Borówna. W Borównie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu - zrelacjonował podkom. Tomasz Zieliński z chełmińskiej policji.

Szokujące odkrycie po zatrzymaniu forda. Kierowca pijany, pasażer poszukiwany

Policjanci natychmiast podbiegli do rozbitego forda. Okazało się, że oprócz kierowcy w samochodzie znajdował się jeszcze jeden mężczyzna. W trakcie czynności wyszło na jaw, że kierowca nie tylko był pod wpływem alkoholu (ponad 0,3 promila), ale także prawdopodobnie amfetaminy, co wykazały wstępne testy. Ponadto, obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pasażer natomiast widniał w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Pasażer, zgodnie z nakazem, trafił do więzienia, a kierujący za swoje czyny odpowie przed sądem.

Policja przypomina: Ucieczka przed policją to poważne przestępstwo

Policjanci przypominają, że każdy kierowca ma obowiązek zatrzymać się do policyjnej kontroli. Zignorowanie sygnałów funkcjonariuszy to poważne przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ucieczka przed policyjnym radiowozem zawsze kończy się konsekwencjami prawnymi, a często także może być zagrożeniem dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

Nasza redakcja apeluje do czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Narażacie w ten sposób przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Policjanci podkreślają, że dla złapanych na "podwójnym gazie" nie będzie taryfy ulgowej.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].