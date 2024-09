Teraz na miejscu czekało na nas rozczarowanie. Jedzenie szkoda gadać. Ilości są takie jak na NFZ, wcześniej nakładane każdemu na talerz. Jesteśmy w szoku, że mamy to samo co wszyscy. Skoro wydaliśmy więcej, to powinniśmy mieć osobno szwedzki stół - relacjonowali kuracjusze, podroze.gazeta.pl.