Kuracjusze z Ciechocinka załamani. Popularna atrakcja miasta zamknięta!

Kuracjusze Ciechocinka zbulwersowani. Zamknięto słynny deptak

Ciechocinek to miasteczko chętnie odwiedzane przez osoby starsze, a szczególnie przez kuracjuszy, którzy przybywają do miejscowości, by zregenerować siły. Pobytom w uzdrowisku towarzyszą także różnego rodzaju atrakcje. Najczęściej po zabiegach pacjenci spacerują po mieście i udają się m.in. w kierunku Ciechocińskiego Deptaka Sław. To właśnie tam można podziwiać tablice pamiątkowe z podpisami znanych osobistości.

Niestety - jak się okazuje - kuracjusze, którzy przybyli w ostatnim czasie na turnus, nie będą mieli okazji przejść się popularnym skwerkiem, ponieważ został zamknięty. Przebudowa Deptaku Sław w Ciechocinku była zapowiadana od dłuższego czasu i ma zakończyć się wraz z końcem 2024 roku. Mieszkańcy i kuracjusze nie kryją jednak oburzenia, ponieważ choć deptak zamknięto, brakuje tam budowlańców.

Kuracjusze zostali pozbawieni pięknego i zacienionego deptaku. Tuż obok na Parterach Hellwiga nie ma drzew, a w taką pogodę jest tam skwar. Nikt nie będzie siedział w pełnym słońcu - mówiła mieszkanka Ciechocinka, cytuje portal pomorska.pl.

Chyba najbardziej bulwersuje to, że deptak jest zamknięty mimo tego, że nie wykonywane są tam żadne prace - mówiła inna mieszkanka miasta, aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl.

Władze miasta komentują przebudowę

Jak na całą sytuację zapatrują się władze Ciechocinka? Okazuje się, że podchodzą do całej sprawy spokojnie i zapewniają, iż lada moment ruszy przebudowa.

Prace mają się rozpocząć, może już w tym tygodniu. Prowadziliśmy uzgodnienia z konserwatorem. Zlikwidowana zostanie wysepka, a wprowadzone inne bezpieczniejsze dla pieszych rozwiązanie. Cały deptak zyska nowy wygląd. Będzie więcej zieleni - tłumaczył Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka, pomorska.pl.

Zgodnie z założeniami po remoncie kuracjusze będą mogli liczyć na jeszcze piękniejszy skwer do spacerowania, który zostanie wzbogacony m.in. o granitową nawierzchnię czy takie elementy jak śmietniczki, ławki, kwiatony, stojaki na rowery. Miejmy jednak nadzieję, że prace faktycznie zaczną się już za chwilę i uda się zakończyć remont z końcem grudnia.