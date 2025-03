Lazurowa woda i wapienne skały. Takie rzeczy tylko w "polskiej Chorwacji"!

Spis treści

Ukryta perła województwa kujawsko-pomorskiego

Choć Polska jest pełna niezwykłych miejsc turystycznych, to i tak co roku tysiące naszych rodaków wybywa na wakacje za granicę, szukając egzotycznych krajobrazów i doświadczeń. Wielu marzy o rajskich plażach, lazurowej wodzie i klifach, które zapierają dech w piersiach. Mało kto jest jednak świadom, iż takie lokalizacje znajdują się również w Polsce. Idealnym tego przykładem może być jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim, które nazywane jest "polską Chorwacją".

"Polska Chorwacja" zachwyca widokami. Lazurowa woda to dopiero początek

Jezioro w Piechcinie to dowód na to, iż Polska skrywa naprawdę wiele ciekawych i pięknych miejsc, które warto odwiedzić. Wspomniany akwen niedaleko Inowrocławia i Torunia powstał po zalaniu nieczynnego wyrobiska wapiennego, a dzięki obecności jasnych skał i lazurowej wody wielu odwiedzającym krajobraz przypomina ten znany z Chorwacji.

Co ciekawe, na miejsce przybywają nie tylko osoby pragnące relaksu i chcące podziwiać wyjątkowe widoki, lecz także ci, którzy pragną nieco więcej adrenaliny. Okazuje się bowiem, że nad Piechcinem co roku można spotkać setki nurków, którzy zaglądają pod powierzchnię akwenu, by na własne oczy zobaczyć m.in. tramwaj z logo Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, który został tam zatopiony w 2022 roku w celach szkoleniowych. Co ważne, okoliczne kluby nurkowe mają pozwolenie na odbywanie tu szkoleń, lecz pozostałych obowiązuje zakaz kąpieli.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl, poniżej zamieszczamy fotografie zbiorników wodnych w Polsce, które zachwycają lazurową wodą.

