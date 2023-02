Lecznice Citomed zamkną przychodnię w Toruniu? Radny i mieszkańcy protestują, zarząd odpowiada

Wydarzenie radnego Wojciecha Klabuna miało miejsce w minioną środę (8 lutego 2023 r.). Lokalny polityk PiS-u zwracał uwagę na - jego zdaniem - bulwersującą decyzję dotyczącą zamknięcia przychodni Lecznic Citomed przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Placówka ma przestać działać 31 marca 2023 roku. Protestujący mieszkańcy Torunia nie szczędzili ostrych słów, skierowanych w kierunku zarządu Citomed.

Toruń. Radny Wojciech Klabun i mieszkańcy protestują. Przychodnia zostanie zamknięta?

- Myślę, że data 1 kwietnia jest dość znamienna. Chcielibyśmy, aby to był prima aprillis, ale niestety nie jest. Nie ma tu mowy o przenosinach, a o zamknięciu przychodni, z której korzystają tysiące torunian - powiedział Wojciech Klabun. Zdaniem lokalnego polityka, osoby starsze i schorowane będą miały ogromne problemy z dotarciem do przychodni, mieszczącej się przy ul. Rakowicza. - Przez całe życie ci ludzie opłacali składki i mają prawo wymagać tego, aby ta przychodnia była jak najbliżej - dodał.

Klabun jest zdziwiony faktem, że decyzja została podjęta równolegle do tych o otwieraniu innych przychodni, m.in. na osiedlu JAR. Podczas wydarzenia nie ukrywał, że liczy na zmianę decyzji. Wtórowali mu protestujący. Przekonywali, że osoby starsze z osiedla Na Skarpie nie poradzą sobie bez odpowiedniego wsparcia. Podkreślali, że mamy do czynienia z osobami często samotnymi, wykluczonymi komunikacyjnie. Czy rzeczywiście Citomed swoją decyzją pozbawi ich dostępu do lekarza pierwszego kontaktu?

Toruń. Zarząd Citomed odpowiada na zarzuty radnego i mieszkańców

- W związku z informacjami o proteście w sprawie połączenia dwóch poradni POZ, jesteśmy zaskoczeni, że organizator akcji nie zgłosił się w pierwszej kolejności do Lecznic Citomed, aby zapytać o powody przeniesienia poradni POZ z siedzibą przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich, do tej przy ul. Rakowicza. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie likwidujemy przychodni, tylko ją przenosimy. Wszyscy lekarze i pielęgniarki pozostają do dyspozycji pacjentów - zapewnia Dariusz Józefowicz, Członek Zarządu Lecznic Citomed ds. Operacyjnych.

Józefowicz dodaje, że do dyspozycji pacjentów będą o wiele bardziej komfortowe gabinety, a dostępność usług medycznych znacząco wzrośnie, w tym lekarskich i opieki położnej. Zespół medyczny ma liczyć 6 lekarzy i 7 pielęgniarek. To ma pomóc zwłaszcza w okresach, kiedy mamy do czynienia ze zwiększoną zachorowalnością.

- Odnosząc się do sytuacji placówki przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich trzeba podkreślić, że Lecznice Citomed nie są właścicielem lokalu i mają bardzo ograniczoną możliwość wpływania na jego standard. M.in. ze względu na ograniczenia, mamy tylko 3 gabinety lekarskie. Deklaracje złożyło zaledwie 10% mieszkańców osiedla. W związku z wysoką inflacją, koszty prowadzenia placówki wzrosły o ponad 40%. Podjęliśmy decyzję o przeniesieniu jej na ulicę Rakowicza, aby pacjenci zachowali dostęp do lekarzy. Decyzję poprzedziła szczegółowa analiza - podkreśla Józefowicz.

Członek Zarządu Citomed dodaje, że pacjenci mają łatwy dojazd autobusowy do przychodni przy ul. Rakowicza. Tymczasem radny Wojciech Klabun zapewnia, że temat będzie powracał w kolejnych dniach/tygodniach. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Spodobał ci się materiał? Obserwuj nas na Facebooku!

Sonda Jak oceniasz polską służbę zdrowia? Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle