Podprowadzające, które możemy podziwiać podczas meczów For Nature Solutions KS Apatora Toruń zachwycają nie tylko kibiców z grodu Kopernika. Magda Strąkowska i Karolina Szwajłyk mają szansę na zdobycie korony Miss Startu PGE Ekstraligi. Są piękne, czarują uśmiechem i zarażają optymizmem. Kim są kandydatki? Obie przedstawicielki KS Toruń opowiedziały dziennikarzowi "Super Expressu" swoją historię i zachęciły do głosowania.

Magda Strąkowska z KS Toruń w Miss Startu 2023

Ma 31 lat i pochodzi z Ciechanowa. Do Torunia przyjechała na studia i z powodzeniem ukończyła administrację na UMK i zakochała się w tym mieście. Z toruńskim klubem żużlowym związana jest od 2015 roku.

- Jeszcze zanim zostałam podprowadzającą, pracowałam jako hostessa podczas meczów. Z czasów zanim byłam podprowadzającą najlepiej wspominam sezon kiedy mogłam osobiście pomóc podczas sprzedaży izotoników Get Well, aby wesprzeć zbiórkę na rzecz Darcy’ego Warda - opowiada nam Magda. Jak to się stało, że z hostessy została podprowadzającą?

- W 2019 roku pojawił się casting organizowany przez Pearls Models, na podprowadzająca w toruńskim klubie. Po kilku dniach dostałam wiadomość, że eliminacje przeszłam pozytywnie i od sezonu 2019 będę reprezentować tablicę z kolorem żółtym - wspomina Magda Strąkowska. Piękna kandydatka na Miss Startu jest z toruńskim klubem na dobre i na złe. Nawet w najważniejszych momentach życia, przyjeżdżała na Motoarenę.

- Z ciekawostek o mnie, od 5 lat kiedy jestem podprowadzającą obecną na każdym meczu i nawet dzień przed własnym ślubem, w sezonie 2022, udekorowałam salę i przyjechałam na Motoarenę, żeby wspierać naszych zawodników. Nie mogłam sobie odmówić tego spotkania i cieszę się, że nasze Anioły podarowały mi prezent weselny w postaci wygranej z Włókniarzem Częstochowa. Z natury jestem osobą uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do świata - podkreśla Magda.

W życiu prywatnym, poza rolą podprowadzającej Magda pracuje jako manager w korporacji, jest szczęśliwą żoną i mamą 5-miesięcznej Florki.

- O żużlu dużo się mówi w moim domu, cieszę się, że zaraziłam męża miłością do czarnego sportu. Każdy piątek czy niedziela, jeśli nie jestem na Motoarenie, to mamy już zaplanowane oglądanie transmisji ze spotkań PGE Ekstraligi. Poza żużlem interesuje się podróżowaniem i staram się aktywnie spędzać czas. Dobrze czuję się przed kamerą dlatego dodatkowo współpracuję z jedną z toruńskich firm zajmujących się filmami produktowymi w roli aktora, oraz chętnie przyjmuję inne zlecenia reklamowe. Gdybym miała zmienić profesję to mogłabym zostać dziennikarką sportową lub HR Buisness Partnerem - mówi Magda.

- Chciałabym przełamać stereotypy, aby tytuł Miss Startu trafił nie tylko do pięknej kobiety, ale i do kobiety, która czuje się ambasadorką tego sportu. Do osoby, z którą o żużlu można pogadać, i która czuje się związana jest z czarnym sportem. Mocno wierzę w to, że takie dodatkowe walory powinna posiadać żużlowa Miss. Zachęcam drodzy kibice do głosowania na Miss Startu w Aplikacji PGE Ekstraligi oraz przez stronę internetową, Za każdy oddany głos serdecznie dziękuję - przekazuje Magda Strąkowska.

Zjawiskowa Karolina w Miss Startu PGE Ekstraligi

Karolinę Szwajłyk na Instagramie obserwuje ponad 109 tysięcy użytkowników mediów społecznościowych. Sama zainteresowana podkreśla, że udział w tym konkursie jest spełnieniem jej marzeń.

- Na co dzień jestem studentką filologii angielskiej na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Pracuję aktywnie jako modelka oraz hostessa. Startowałam też w konkursach piękności, m.in. w Miss Polonia. Moją wielką pasją są podróże i języki obce, angielski i hiszpański. Zapraszam Was serdecznie do oddania swojego głosu na mnie w konkursie Miss Startu PGE Ekstraligi - przekazuje Karolina w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Karolina z dumą reprezentuje KS Toruń i wierzy, że kibice docenią jej walory i optymizm. Głosowanie ruszyło 20 lipca i potrwa do 20 sierpnia. Przedstawicielki Apatora można wspierać poprzez aplikację PGE Ekstraligi i przez stronę internetową. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami podprowadzających z Torunia! Zapewniamy, że warto przejrzeć!