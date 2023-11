Makabryczny wypadek na DK 15. Olbrzymia ciężarówka najechała na samochód. Policja apeluje do świadków

W minioną sobotę (25 listopada 2023) relacjonowaliśmy w naszym serwisie otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Efektowna parada z udziałem św. Mikołaja przypomniała nam, że wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Na początku grudnia na starówce pojawią się magiczne, iluminowane elementy, które zapewnią niezwykły klimat. - Łącznie w centrum Torunia pojawi się około 200 iluminowanych elementów. Zostaną z nami aż do 8 stycznia - informuje prezydent Michał Zaleski.

Toruń: Świąteczna iluminacja na starówce. Co, gdzie i kiedy?

- Instalacja ozdób już trwa, przywiezienie choinki planujemy na 1 grudnia, a 15 grudnia gotowa będzie szopka na Rynku Nowomiejskim. Wszystko zostanie przygotowane na Mikołajki - zdradził prezydent Michał Zaleski. Efektowna, ogromna choinka co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem torunian. Choć do Wigilii będziemy mieli jeszcze 23 dni, to już pierwszego dnia grudnia będzie można się wkręcać w klimat.

