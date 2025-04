Majówka 2025 w Ciechocinku. Uzdrowisko kusi atrakcjami nie tylko kuracjuszy

Spis treści

Majówka 2025 w Ciechocinku. Kuracjusze będą zachwyceni!

Ciechocinek to kultowe uzdrowisko znane z leczniczych właściwości solanek oraz kojącej atmosfery, którą już wiele lat temu pokochali kuracjusze i to właśnie oni najczęściej odwiedzają kurort w związku z turnusami leczniczymi. Miasteczko zaprasza do siebie jednak nie tylko pacjentów uzdrowiskowych, ale również turystów. Lada moment, bowiem w okresie majówki nadarzy się świetna okazja do tego, by udać się do Ciechocinka i skorzystać z mnóstwa atrakcji przygotowanych na długi weekend. Co ciekawego będzie się działo w kultowym kurorcie uzdrowiskowym?

Ciechocinek na majówkę

Co ciekawego w Ciechocinku na weekend majowy? Miasto planuje mnóstwo atrakcji

W 2025 roku Ciechocinek zaprasza na wyjątkowo bogaty program majówkowy! Popularne uzdrowisko przygotowuje się na prawdziwe oblężenie, oferując wiele atrakcji, które z pewnością umilą czas zarówno gościom, jak i lokalnej społeczności. Co konkretnie będzie się działo?

Od 1 do 3 maja przy kultowej Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym odbędzie się piknik majowy, który obfituje w różnorodne atrakcje. Na odwiedzających czekać będą stoiska z regionalnymi produktami, rękodziełem oraz piwem kraftowym. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, dla których przygotowana zostanie duża strefa zabaw z dmuchańcami i zjeżdżalniami, gdzie dzieci będą mogły bawić się do woli.

Dodatkowo 1 maja na Ciechocińskim Deptaku Sław odsłonięta zostanie kolejna gwiazda - tym razem uhonorowany zostanie Jacek Szyłkowski, artysta i piosenkarz związany z uzdrowiskiem. Spotkanie z nim odbędzie się o godzinie 11:00 w Teatrze Letnim, a uroczyste odsłonięcie gwiazdy zaplanowano na godzinę 12:00.

Motoserce w Ciechocinku - parada motocyklowa i zbiórka krwi

Kulminacyjnym punktem majówki w Ciechocinku będzie niedziela 4 maja, kiedy to miłośnicy jednośladów zjadą się na coroczną akcję Motoserce, organizowaną przez lokalny Klub Boruta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 widowiskową paradą motocyklową, która wyruszy z Aleksandrowa Kujawskiego, a po paradzie na uczestników czekać będą emocjonujące pokazy, liczne atrakcje dla dzieci oraz bogaty program artystyczny. Dodatkowo, podczas festynu będzie można oddać krew w specjalnie przygotowanym krwiobusie.