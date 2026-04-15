Makabra w Toruniu! Sławomir wbił nóż w brzuch żony, bo podejrzewał ją o zdradę

Atak nożem po kłótni małżeńskiej. Dramatyczne sceny na Rubinkowie

Środowy poranek (15 kwietnia 2026 r.) na toruńskim osiedlu Rubinkowo przybrał tragiczny obrót. Przed godziną 9:00 w lokalu na pierwszym piętrze tak zwanego "kwadratu" przy ulicy Łyskowskiego doszło kłótni małżeńskiej. Według wstępnych ustaleń Sławomir P., trzy razy ugodził swoją żonę nożem w brzuch.

Ranna kobieta uciekła do zakładu fryzjerskiego. Ktoś zadzwonił po policję i po pogotowie. Mężczyzna zabarykadował się w zakładzie swojej żony. Próbował się zabić. Wbił sobie nóż w klatkę piersiową próbował podciąć też sobie żyły.

- On się wyliże - mówi nam jeden z toruńskich policjantów - Stan kobiety jest bardzo ciężki. Była operowana. Leży na OIMOIE.

Nowe ustalenia. Wcześniejsza hospitalizacja psychiatryczna

Jak nam udało się ustalić do tej pory policja nigdy nie zajmowała się tą rodziną. Nie było niebieskiej karty.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Sławomir P., dziesięć dni temu sam się zgłosił do szpitala psychiatrycznego. Miał mówić lekarzom, że ma myśli samobójcze bo żona go zdradza. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy mężczyzna na własne żądanie opuścił szpital wczoraj to jest 14 kwietnia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

