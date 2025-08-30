Marsz Równości w Toruniu. "Mamy dość". Wśród postulatów m.in. możliwości zawierania małżeństw

W sobotę ulicami Torunia przeszedł po raz szósty Marsz Równości. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Tęcza, boa, antyfaszyzm” i zgromadziło kilkaset osób. Manifestacja rozpoczęła się na Bulwarze Filadelfijskim, a zakończyła przy Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”.

VI Marsz Równości w Toruniu przeszedł ulicami miasta

Kolorowy pochód przeszedł ulicą Warszawską, Wałami gen. Sikorskiego, a następnie ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza i Kraszewskiego. Organizatorzy zwracali uwagę, że ich postulaty dotyczące praw osób LGBTQ+ wciąż nie są realizowane przez żadną partię polityczną. Przemawiający z mobilnej sceny mówili o tym, że mają dość półśrodków, kompromisowych ustaw, bo prawo do małżeństw i przysposabiania dzieci po prostu im się należy. W tym roku, ze względu na brak realizacji postulatów środowiska, marsz odbył się bez patronatów władz. Uczestnicy skandowali m.in. hasła „mamy dość faszyzmu”.

Kontrmanifestacje i zabezpieczenie policji

Wzdłuż trasy zgromadzenia w kilku miejscach pojawiły się kontrmanifestacje sprzeciwiające się przemarszowi. Całość była zabezpieczana przez liczne siły policyjne. Przedstawiciel Urzędu Miasta przekazał, że liczba uczestników początkowo wynosiła ok. 400 osób, ale z czasem do marszu dołączały kolejne grupy, zwiększając frekwencję o kilkaset osób.

Policja poinformowała, że nie odnotowano groźnych incydentów podczas wydarzenia.

