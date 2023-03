Marszałek Całbecki służbowo "odleciał" na Spitsbergen. Zapłacili podatnicy

- To jest wielka tajemnica. Marszałek województwa Piotr Całbecki podobno był na Spitsbergenie - usłyszał nasz dziennikarz od jednego z samorządowców z Torunia - Ciekawe, czy był tam służbowo, czy też prywatnie i po co - dodał zaintrygowany. Największa wyspa Norwegii, położona w archipelagu Svalbard, na Morzu Arktycznym to fascynujący region. Sprawdziliśmy, dlaczego lokalny polityk postanowił się udać w taką nietypową podróż.

Piotr Całbecki na Spitsbergenie. Zapłacili podatnicy

Nasi dziennikarze zadali w tej sprawie marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu następujące pytania:

Czy Pan na stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie w zeszłym roku przebywał służbowo, czy też prywatnie? Jeżeli prywatnie, to kto płacił za Pana pobyt na stacji? Jeżeli służbowo, to jaki był cel Pana wyjazdu?

Na nasze pytania taką otrzymaliśmy odpowiedź, którą publikujemy w całości:

- Marszałek Piotr Całbecki wizytował stację polarną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z przygotowaniami do jubileuszu 50-lecia istnienia placówki, czyli najbardziej wysuniętym na północ przedstawicielstwem naszego regionu i najdalej na północ wysuniętą polską jednostką badawczą - przekazała Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Jubileusz UMK w Toruniu na Spitsbergenie? Będzie za dwa lata

Pani rzecznik zapomniała dodać, że 50-lecie stacji będzie dopiero w 2025 roku. Jak wygląda definicja wizytacji? To kontrolna wizyta władz zwierzchnich w podlegającej im placówce. Tak słowo wizytacja opisuje Słownik Języka Polskiego.

Naszych czytelników informujemy, że stacja badawcza UMK na Spitsbergenie powstała w 1975 roku. Podkreślamy, ze w żaden sposób nie podlega ona władzom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że marszałkowi towarzyszyło dwóch jego pracowników. - Koszt wyjazdu dla trzyosobowej delegacji wyniósł 12405 złotych - informuje redakcję Super Expressu Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

