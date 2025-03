Masowe zanikanie turnusów w uzdrowiskach! Sanatoria tracą pacjentów

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce tracą na popularności? Te świecą pustkami

Uzdrowiska w Polsce od lat stanowią nieodłączną część krajowej tradycji zdrowotnej i przyciągają kuracjuszy. Turnusy rehabilitacyjne cieszą się popularnością w szczególności wśród osób z przewlekłymi chorobami, które szukają odpoczynku. Niestety obraz tej wręcz idealnej turystyki zdrowotnej zaczyna się nieco zacierać w momencie gdy spojrzymy na pewien segment, a dokładnie na uzdrowiska dla dzieci. Okazuje się, że dziecięce ośrodki stają się zapomniane i świecą pustkami.

Brak pacjentów w uzdrowiskach dziecięcych. Co się dzieje? To prawdziwy kryzys

W Polsce dramatycznie spada liczba uzdrowisk specjalizujących się w leczeniu dzieci. Dekadę temu funkcjonowało ich 25, a obecnie pozostało zaledwie 6, oferujących łącznie 10 lokalizacji dla małych pacjentów. Część z nich przyjmuje jedynie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) pod opieką opiekunów, inne działają jako szpitale uzdrowiskowe.

Wszystkie sanatoria dla dzieci zostały już zlikwidowane z powodu braku dzieci kierowanych. Pomimo że takie świadczenie gwarantowane w koszyku jest, ale jest martwe, bo dzieci nie są kierowane - powiedziała dr Aleksandra Sędziak, konsultant krajowa w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, czytamy na portalu Prawo.pl.

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu Prawo.pl, w 2023 roku zaledwie 6723 dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat skorzystało z leczenia uzdrowiskowego (zarówno stacjonarnego, jak i ambulatoryjnego), co stanowiło zaledwie 1,5 proc. ogółu pacjentów uzdrowisk. To drastyczny spadek w porównaniu do roku 2018, kiedy to z tej formy leczenia skorzystało 15 tysięcy dzieci.

Problem ten potwierdzają dane z konkretnych uzdrowisk - w Ciechocinku w 2022 roku zrealizowano 394 skierowania na leczenie otyłości u dzieci, a w 2023 roku już tylko 305. W Kołobrzegu natomiast spadek jest jeszcze bardziej drastyczny - z 137 skierowań w 2022 roku do zera w 2023.

Problem w uzdrowiskach dziecięcych. Co dalej?

Widoczny gołym okiem problem w uzdrowiskach dziecięcych jest kolejnym już sygnałem alarmowym. Jakie kroki więc zostaną podjęte, by "ratować" ten segment turystyki zdrowotnej?

Doktor Aleksandra Sędziak proponuje, aby uzdrowiska, które dotychczas nie zajmowały się leczeniem otyłości np. Dąbki czy Goczałkowice-Zdrój, rozszerzyły swoją ofertę w tym zakresie. Podkreśla również potrzebę wprowadzenia bezpośredniej kwalifikacji dzieci do szpitali uzdrowiskowych, bez konieczności zatwierdzania skierowania przez NFZ. Konsultant krajowa złożyła w tej sprawie wniosek o pilotaż do Ministerstwa Zdrowia. Co ciekawe, resort podjął już pierwsze kroki w celu poprawy sytuacji.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zleciła prezesowi NFZ spotkania z przedstawicielami wojewódzkich oddziałów, aby omówili sytuację tych placówek i przekazali polecenia do przychodni kierowania większej liczby dzieci na turnusy – mówiła Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa MZ, czytamy na portalu Prawo.pl.

W galerii zdjęć poniżej znajdziesz archiwalne fotografie z dawnego uzdrowiska dla dzieci w Rabce-Zdroju.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd