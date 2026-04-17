Mąż rzucił się na Agnieszkę z nożem! Jest przełom. Chodzi o sprawcę

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
Mariusz Korzus
2026-04-17 12:44

Jest zgoda lekarska na wykonanie czynności przez Prokuraturę Toruń-Wschód. Nożownik, który zaatakował swoją żonę w zakładzie krawieckim przy ul. Łyskowskiego został zatrzymany. Przełom w sprawie potwierdził prokurator Rafał Ruta.

Atak nożem po kłótni małżeńskiej. Dramatyczne sceny na Rubinkowie
Dramat w kwadracie przy ul. Łyskowskiego w Toruniu. To tutaj zaatakował nożownik Dramat w kwadracie przy ul. Łyskowskiego w Toruniu. To tutaj zaatakował nożownik Dramat w kwadracie przy ul. Łyskowskiego w Toruniu. To tutaj zaatakował nożownik Dramat w kwadracie przy ul. Łyskowskiego w Toruniu. To tutaj zaatakował nożownik
Galeria zdjęć 16

Toruń: Atak nożownika w zakładzie krawieckim przy ul. Łyskowskiego. Sprawca zatrzymany

- Pani Agnieszka P. aktualnie przebywa w szpitalu. Nie udzielamy informacji na temat stanu zdrowia pokrzywdzonej. 17 kwietnia, w szpitalu policjanci zatrzymali Sławomira P., męża pani Agnieszki. W piątek zostaną z nim wykonane czynności procesowe - powiedział "Super Expressowi" prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Sprawa jest prowadzona w kierunku usiłowania zabójstwa.

Przypomnijmy - dramat rozegrał się w środę (15 kwietnia 2026 r.) w godzinach porannych. Mąż pani Agnieszki P. wtargnął do zakładu krawieckiego, gdzie jest zatrudniona pokrzywdzona. Co istotne - dzień przed dramatem 54-letni Sławomir P. na własne żądanie opuścił oddział psychiatryczny toruńskiego szpitala. Mężczyzna trzy razy dźgnął żonę w brzuch. Reporter "SE" ustalił nieoficjalnie, że Torunianin podejrzewał 47-latkę o zdradę. 

Agnieszka P. wciąż walczy o życie. Kobieta była operowana 15 kwietnia. Tego samego dnia operowany był sprawca. Reporter "Super Expressu" ustalił, że po ataku na żonę, 54-latek zabarykadował się w zakładzie, w którym pracowała żona. Wbił nóż w samego siebie. W końcu został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracowała m.in. Grupa Szybkiego Reagowania. Powyżej prezentujemy nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim, jak służby wynoszą podejrzanego. Zamieszczamy również galerię ze zdjęciami ze wspominanego wyżej terenu.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, policja wcześniej nie interweniowała w tej rodzinie. Nie była również prowadzona tzw. niebieska karta dotycząca przemocy domowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi toruńska prokuratura. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

Galeria zdjęć 9

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ WIADOMOŚCI