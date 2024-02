Dziennikarz miał ostry zawał serca. Protestujący rolnicy nie chcieli go przepuścić! "Nie mamy serca..."

Szok i morze łez we Włocławku. Nie żyją młoda kobieta i jej dziecko. Pacjentka szpitala była w zaawansowanej ciąży

Za czasów Andrzeja Leppera to było nie do pomyślenia! Rolnicy pojechali po bandzie. W sieci zawrzało

Redakcja "Super Express Toruń" regularnie zachęca czytelników do zgłaszania problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy grodu Kopernika i okolic. Z naszym dziennikarzem skontaktowała się mieszkanka Kawęczyna (gmina Obrowo), która opowiedziała o kłopotach z osiedlową drogą. Już po zapoznaniu się ze zdjęciami wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Kobieta mieszka tam od 2 lat. Miało być pięknie, ale pojawiły się pewnego rodzaju zgrzyty.

- Wszystkie domy na naszym osiedlu zostały już sprzedane przez dewelopera nowym nabywcom, a droga prowadząca do naszych posesji została przekazana gminie Obrowo. Podczas zakupu nieruchomości byliśmy zapewniani przez dewelopera, że bardzo zły stan drogi jest tylko tymczasowy i zostanie ona poprawiona w niedługim czasie, z chwilą sprzedania ostatniej nieruchomości na naszej ulicy - wyjaśnia w liście czytelniczka (dane do wiadomości redakcji). Dalszy ciąg listu i szczegółowe informacje pod galerią ze zdjęciami.

Kawęczyn: Dziury takie, że głowa mała. Mieszkańcy mają dość! Gmina odpowiada

Ciąg dalszy listu naszej czytelniczki prezentujemy w całości (poprawiliśmy jedynie błędy ortograficzne i stylistyczne).

- Niestety tak się nie stało. Droga nie jest utwardzona i w okresie zimowym zamienia się w jezioro. Droga jest pełna licznych dziur, które utrudniają przejazd i niszczą nasze samochody, a największe z nich wypełnione są wodą, która nie ma możliwości odpływu (jak na załączonych zdjęciach). W najniższym punkcie drogi powstała ogromna kałuża na szerokość całej drogi, o długości około 10 metrów, i głębokości na wysokość kół samochodu osobowego.

Jest to jedyna droga dojazdowa dla prawie 20 domostw i jesteśmy zmuszeni kilka razy dziennie przejeżdżać przez tą wielką kałużę samochodami. Samochody grzęzną w powstałym błocie, woda wlewa się do rur wydechowych, a w okresie topniejącego śniegu można tam nawet utknąć i mieć problem z wyjechaniem.

Nasze samochody niszczą się przez regularne jeżdżenie po takiej drodze i naraża nas to na dodatkowe koszty, ale co ważniejsze obawiamy się, że w każdej chwili możemy zostać pozbawieni dojazdu do naszych domów, gdyż przy każdych intensywnych opadach deszczu lub śniegu stan drogi się pogarsza i kałuża robi się coraz większa.

Wszyscy mieszkańcy osiedla regularnie kontaktują się z Urzędem Gminy w Obrowie oraz z sołtysem Kawęczyna, nagłaśniając problem i prosząc o pomoc, ale bez żadnych efektów. Jedyne co zostało zrobione w tym roku oraz w 2023, to jednorazowy przejazd sprzętu równającego drogę. Ziemia na drodze została wyrównana i ubita. Pomogło to usunąć drobniejsze dziury jednak tylko krótkotrwale. Po kilkudniowych opadach deszczu, dziury ponownie pojawiły się na drodze. Co więcej całe przedsięwzięcie nie rozwiązało problemu stojącej wody na drodze - przekazała nam mieszkanka Kawęczyna

Nasz redaktor skontaktował się z Urzędem Gminy Obrowo. Skierowaliśmy do lokalnych władz jedno pytanie - jak skomentują zarzuty czytelniczki? Odpowiedź przyszła po kilku dniach - 23 lutego przed południem.

- W odpowiedzi na wiadomość dotyczącą drogi w miejscowości Kawęczyn informujemy, że:

zastoisko wody zostanie usunięte, ubytek dosypany kruszywem drogowym umożliwiając bezpieczny przejazd;

dla w/w odcinka drogi został sporządzony projekt przebudowy nawierzchni na nawierzchnię asfaltową. Mamy nadzieję, że drogę uda się wyremontować w bieżącym roku budżetowym.

- Przekazane przez dewelopera informacje przy sprzedaży domów niestety nie były w żaden sposób weryfikowane przez mieszkańców w urzędzie gminy. Jest to nowe osiedle domów. Gmina Obrowo ma ponad 300 km dróg. Nie jesteśmy w stanie docelowo utwardzać terenów natychmiastowo oddaniu budynków do użytku. Staramy się sukcesywnie remontować drogi, plan ten obejmuje również osiedle w Kawęczynie - wyjaśniła Żaneta Górecka inspektor do spraw dróg z Urzędu Gminy Obrowo.

Nasza czytelniczka przekazała, że rzeczywiście dotarły do niej informacje o działaniach, związanych z dziurami. - Ma być wypompowana woda, a dziury zasypane - poinformowała nas. Do tematu wrócimy. Cieszymy się, że Gmina Obrowo zareagowała na naszą wiadomość i co najważniejsze - jest szansa na poprawę.

Niebezpiecznie w Toruniu. Drzewo runęło na plac zabaw. Galeria ze zdjęciami