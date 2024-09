Tydzień temu spędzałam urlop właśnie na Dolnym Śląsku. Te wszystkie krajobrazy, które podziwiałam, którymi się zachwycałam, dzisiaj widzę w wodzie. Te miejscowości, przez które przejeżdżałam są zalane, to bardzo boli, ale tym bardziej motywuje do działania i pomocy - mówi nam jedna z wolontariuszek. Województwo dolnośląskie jest mi bardzo bliskie, pochodzę z okolic Jeleniej Góry. Tam mieszka moja rodzina. Jeśli tam dzieje się coś złego, to od kilku dni to przeżywamy, że nie możemy inaczej pomóc - dodaje kolejna z pomagających.