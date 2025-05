i Autor: KGP - policja.pl / archiwum serwisu Młody policjant zginął podczas pościgu. Zygmunt osierocił dwoje dzieci

Śmierć policjanta

To była majowa noc. Nadkomisarz Zygmunt Matyjakowski ruszył w pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Niestety, podczas pościgu doszło do wypadku. Funkcjonariusz zginął na miejscu. Po latach wspominają go jego koleżanki i koledzy. - W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany - wspominają mundurowi.