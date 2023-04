Mrugała światłami do policjantów! Po chwili eskortowali kobietę do szpitala w Toruniu

Łzy same płyną do oczu

To była dynamiczna, ale koniec końców udana akcja policjantów. W miniony piątek (31 marca 2023 r.) sierżant Natalia Kościołowska, starszy sierżant Michał Janowski i sierżant Krzysztof Słoma z dobrzejewickiego komisariatu przejeżdżali oznakowanym radiowozem przez Czernikowo. - Policjanci zauważyli nadjeżdżające z naprzeciwka audi, kierująca pojazdem mrugała "długimi" światłami. Mundurowi zawrócili i podjechali do osobówki - informuje nas mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Eskortowali samochód do szpitala w Toruniu. Kobieta była w zaawansowanej ciąży!

Na szczęście w tym przypadku kobiety trafiły na funkcjonariuszy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Kobieta, która mrugała do stróżów prawa chciała zwrócić uwagę policjantów, ponieważ właśnie przewoziła swoją koleżankę w zaawansowanej ciąży. Ta druga wymagała natychmiastowego kontaktu z lekarzem

- Ciężarna musiała jak najszybciej dostać się do szpitala wojewódzkiego na toruńskich Bielanach, oddalonego o około 30 kilometrów od miejsca, gdzie doszło do spotkania z funkcjonariuszami. Ruch w tym czasie na drodze był duży, w Toruniu występowały utrudnienia związane z przebudowami. Policjanci nie tracąc czasu, powiadomili o sytuacji dyżurnego, włączyli sygnały uprzywilejowania i rozpoczęli eskortę kobiet do szpitala - relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

W tym przypadku, dzięki zdecydowanej reakcji stróżów prawa, 40-latka dużo szybciej dotarła do celu. Na miejscu policjanci przyprowadzili wózek i zadbali o to, by ciężarna bezpiecznie dostała się do izby przyjęć, gdzie otrzymała fachową pomoc. Po krótkim czasie funkcjonariusze dowiedzieli się, że jej, jak również dziecku już nic nie zagraża.

- Przyszłej mamie życzymy spokojnego oczekiwania na narodziny maleństwa, oby Wasze podróże były już zawsze bezpieczne. - podsumowuje młodsza aspirant Bocian. Redakcja "Super Expressu" dołącza się do życzeń funkcjonariuszy. Zdjęcia policjantów, którzy przeprowadzili wspaniałą akcję prezentujemy pod tekstem.

