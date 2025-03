MZK w Toruniu wstrzymuje tramwaje na trzech liniach. Właśnie ogłosili decyzję

MZK w Toruniu wstrzymuje tramwaje

- Uwaga pasażerowie komunikacji tramwajowej! W dniach 1-3 kwietnia 2025 r. od godz. 20:30 do ostatnich w danym dniu kursów wstrzymany zostanie ruch tramwajów linii nr 1, 5 i 6 na odcinku od al. Solidarności do pętli Olimpijska P&R - przekazała Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu. Co to oznacza dla torunian?

Za tramwaje w tych godzinach będą kursowały zastępcze autobusy. Autobusy zastępcze będą się zatrzymywały na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych.

Ruch tramwajowy od pierwszych godzin porannych do godziny 20:30 będzie się odbywał normalnie na całych trasach linii nr 1, 5 i 6.

Czasowe wstrzymanie ruchu tramwajowego jest spowodowane koniecznością naprawy łuku torowego Szosa Lubicka - Ślaskiego. Przepraszamy za utrudnienia - podkreśliła rzeczniczka.

