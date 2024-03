- Ci co znają mnie od lat, moi przyjaciele zawsze wiedzieli, że jestem apolityczna. Mówiłam, że się na tym nie znam. W ostatnich dwóch latach polityka coraz częściej do mnie wracała. Poznawałam osoby związane z polityką, od których mogłam się uczyć. Ja buduję struktury sprzedażowe, konsumenckie i znalazłam zależność. Dziś mam przestrzeń do pomagania ludzi i ten moment sam do mnie przyszedł. Czuję gotowość, chęć do pomagania miałam od zawsze, już w czasach wolontariatu w Fundacji "Światło" - mówi naszej dziennikarce Joanna Michalska, przebojowa kobieta biznesu i modelka. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Joanna Michalska, Ryszard Kruk, Przemysław Termiński i inni. Co chcą zmienić w Toruniu?

Michalska dodała, że chce się zaopiekować przede wszystkim osobami starszymi. Chce ich uświadamiać w tematyce profilaktyki zdrowotnej i przestrzegać przed oszustami. Chce pokazać kobietom, że warto w siebie wierzyć i wspierać przedsiębiorców. Kandydatka wskazała, że bardzo szanuję Szymona Hołownię za dużą wiedzę i nie podejmowanie decyzji "na hurra". - W ważnych sprawach nie możemy robić wszystkiego na szybko. Muszą zejść emocje, trzeba rozmawiać i wybrać najlepsze rozwiązanie - wskazuje Michalska.

Ekipa Szymona Hołowni chce postawić nacisk na wybory w Toruniu. W uzyskaniu dobrego wyniku ma pomóc Ryszard Kruk - znany filmowiec i działacz, specjalizujący się w organizacjach pozarządowych i turystyce.

- Turystyka to jeden z najważniejszych elementów gospodarki Torunia. Potrzebna jest większa współpraca NGO-sów z miastem. Drzemie w tym niesamowity potencjał. Przykład domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu. Prowadząca jest już jedną nogą na Mazurach, bo inne samorządy wyciągają nam najcenniejszych ludzi. Widzą, że pozyskują środki. My nie doceniamy tego, co mamy - podkreśla Ryszard Kruk.

Ekspert od kultury i turystyki chce częstszych i konkretniejszych spotkań z radnymi. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych to priorytet Kruka. Widzi również, że "lewobrzeże ma pod górkę, pomimo nowego mostu". Zapewnia, że będzie aktywnym radnym, odwiedzającym nie tylko domy kultury i domy muz. - Chcemy doprowadzić do tego, żeby toruński piernik był na liście UNESCO - zapewnia Kruk.

W okręgu nr 4, liderem Trzeciej Drogi na liście do sejmiku województwa jest Przemysław Termiński. Kojarzony przede wszystkim z Platformą Obywatelską i klubem żużlowym działacz podkreśla, że nigdy nie był członkiem partii.

- Szymona Hołownię wspieram od trzech lat. To nic nowego. Moje doświadczenia osobiste, zawodowe i polityczne bardzo się przydadzą w samorządzie województwa. Skupiamy się na współpracy z ludźmi. Będę zwracał uwagę na przedsiębiorczość i sport, w tym m.in. niezbędne dla nas projekty unijne. Priorytetem dla mnie jest jednak bycie jak najbliżej ludzi, naszej lokalnej społeczności - zapewnia Termiński.

Kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Miasta Torunia z wszystkich czterech okręgów wyborczych:

Okręg nr 1:

1. Ryszard Kruk

2. Paweł Boike

3. Jagoda Maślanka

4. Seweryn Zakryś

5. Monika Ziółkowska

6. Adrianna Śnieć

7. Karolina Ciak-Wasielewska

8. Jakub Kasperek

Okręg nr 2:

1. Agnieszka Oczkowska

2. Marcin Olejniczak

3. Jolanta Lenc

4.Marek Wierzbowski

5.Dariusz Kufel

Okręg nr 3:

1. Joanna Michalska

2. Piotr Kicior

3.Iwona Grankowska

4. Maciej Kujawski

5.Agnieszka Konieczna-Kryszak

6. Magdalena Rochecka

7.Tomasz Lipiec

8. Łukasz Maciejak

Okręg nr 4:

1. Anna Kubczak-Kosicka

2. Marcin Skibicki

3. Jędrzej Hartka

4. Małgorzata Adryjańczyk

5. Ewa Jurkiewicz

6. Radosław Śliwiński

7. Dariusz Szymański

Jakie są główne hasła Trzeciej Drogi w wyborach samorządowych 2024? Szczegóły przekazał naszemu dziennikarzowi Ryszard Kruk, reżyser i lider jednej z list komitetu koalicyjnego.

TORUŃ CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH – nowe miejsca pracy, zatrzymanie absolwentów, młodych ludzi w Toruniu